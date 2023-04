Al Cinema Garden di Gavirate la protagonista de “Il sentiero della gioia”

Alla proiezione sarà presente Nicoletta Tinti, conosciuta in provincia di Varese dove ha messo in scena in più occasioni lo spettacolo di danza “Assenza nuova essenza”

Domenica 30 aprile alle 20.30 al Cinema Garden di Gavirate verrà presentato il docufilm “Il sentiero della gioia” prodotto e diretto da Thomas Torelli.

“La vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia”. Questa la frase del Mahatma Gandhi che ha ispirato il regista, autore e produttore romano che ha voluto realizzare il film raccogliendo più voci, più storie, con un doppio filo informativo ed emozionale sul tema della gioia, con tre protagonisti capaci di trasformare la difficoltà in opportunità. Tra quest’ultimi Nicoletta Tinti, conosciuta in provincia di Varese dove mise in scena in più occasioni lo spettacolo di danza “Assenza nuova essenza”.

Domenica sera a Gavirate, al termine della proiezione di “Il sentiero della gioia” che coinvolge tra gli altri anche la splendida ballerina e pittrice varesina Simona Atzori, Nicoletta sarà sul palco del Garden di Gavirate con Thomas Torelli per raccontare come “…ricercare la felicità scegliendola ogni giorno”. Il ricavato della serata promossa dalla Pro Loco di Gavirate con il patrocinio del Comune sarà devoluto all’Associazione Sportiva varesina Freerider Sport Events impegnata da vent’anni in tutta Italia nell’insegnamento dello sci da seduti a persone con disabilità.

Info e prenotazioni: garden@monosci.it