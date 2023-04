Al via a Varese la sesta edizione di #Inbiblioteca2023

#Inbiblioteca arriva alla sua sesta edizione, un evento che con una serie di interessanti iniziative presenta la rassegna della biblioteca civica di Varese, che ancora prima di iniziare ha già registrato alcuni sold out. Quest’anno il tema sarà Frankenstein, storico romanzo gotico della scrittrice britannica Mary Shelley: “Il moderno Prometeo”, un’opera che ancora oggi offre numerosi spunti di riflessione, come il rapporto tra l’uomo e la natura, la figura letteraria del “mostro”, la tematica del “doppio” e del “diverso”, i limiti etici dello sviluppo tecnologico

“Voglio sottolineare due elementi molto interessanti di questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Un idea che parte dal libro e proprio come succede al lettore, apre spazi e territori inesplorati, come quando ci immergiamo nella lettura. Nascono così i collegamenti più incredibili, divertenti e suggestive. Un’occasione per sollecitare chi opera in territori diversi a trovare un comune denominatore nella proposta della biblioteca civica. E naturalmente la differenziazione dei progetti, trovare un link, un collegamento tra il tema proposto e le specialità di chi partecipa è una bella sfida. Ancora una volta sottolinea la potenzialità contaminate del libro. Senza contare che Frankenstein è un classico senza età”.

L’iniziativa curata dalla Biblioteca Civica di Varese è realizzata in partenariato con Kabum A.S.D.C., Filmstudio 90 – Filmhub90, Associazione culturale Karakorum, ComicArte Varese, C.O.V.O – Organizzazione varesina di orientamento e cultura APS, Mondovisione SCS – Pane liquido, Legambiente Varese, Associazione culturale E-ludo Lab – Neoludica, Tango social club, Teatro del Sole cooperativa sociale onlus, Biblioteca di S. Ambrogio LeggerMente.

IL PROGRAMMA

21 aprile ore 19.00 Frankenstein e i suoi nipoti Conferenza sul fumetto con Antonio Serra e Cristina Piazza 23 aprile ore 17.00 50&50 il viaggio del mostro Con Elia Pina – Mastro Birraio del Birrificio “50e50”, Varese 30 aprile ore 18.00 Radio Astor, reading concertante Voce e letture Paola Fernandez dell’Erba, pianoforte Hernàn Luciano Fassa 7 e 14 maggio ore 15.00 Il Frankenstein di Mary Shelley e l’immaginario fantastico di inizio Ottocento 12 maggio ore 21.00 – 22.30 Punto Omega Delitto tra le pagine a cura di “Karakorum” 21 maggio ore 10.30 e 14.30 Ez 23 – il robot, il libro e il professore Lettura spettacolo con Teatro del Sole 21 maggio ore 17.00 The wall: l’arte del mostro Con Daniele Martinello, Mastro Birraio del Birrificio The Wall, Venegono Inferiore (VA) 28 maggio dalle ore 14.30 Frankenclime, appuntamento fuori dagli schemi, per scoprire in modo divertente la tematica del cambiamento climatico 3 giugno ore 21.30 GIARDINI ESTENSI Cinemusic experience – Gothic edition 4 giugno ore 15.30 Chi ha paura dei mostri? Crea il tuo mostro da guardia. Conduce Tommaso Bianchi 25 giugno ore 18.00 It’s alive! Performance di arte e video musica A cura di Debora Ferrari, Luca Traini, Francesca Anedda

Tutti gli eventi avranno luogo nella Biblioteca Civica di Varese o nella tensostruttura dei Giardini Estensi.

Gli eventi sono tutti gratuiti e, dove non diversamente indicato, a ingresso libero.