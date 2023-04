Al via il trofeo di basket “Luigi Orrigoni” che si giocherà a Daverio, Mornago e Azzate

E’ stato presentato questa sera a Daverio il trofeo di basket “Memorial Luigi Orrigoni“, giunto alla sua VII edizione nazionale e V internazionale. Il torneo, che torna dopo tre anni di sosta forzata a causa del Covid, si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio.

Il trofeo è intitolato al fondatore di Tigros, una figura che ha lasciato un segno importante sul territorio sia a livello imprenditoriale che a livello sportivo, la cui famiglia è da tempo vicina alla Pallacanestro Daverio.

Promosso dalla Pallacanestro Daverio, società al 40° anno di attività, il trofeo è sostenuto anche dall’amministrazione comunale di Daverio, in particolare dal sindaco Marco Colombo e dall’assessore allo sport Claudio Lesica, e si conferma uno dei tornei più importanti a livello nazionale per la categoria Esordienti.

Le squadre partecipanti saranno, oltre ai padroni di casa Daverio Rams, Varese Basketball, Azzurra Trieste, Sam Basket Massagno, Aba Legnano, Academy Ticino, Hub del Sempione, Nuova Pallacanestro Dese, Lussana Basket, Basket Valceresio, Virtus Bologna e Le Bocce Erba. Le palestre coinvolte, con il patrocinio della Provincia di Varese e dei rispettivi Comuni, sono quelle di Daverio, Mornago e Azzate.

«Questo torneo non vuole essere solo un semplice momento in cui l’agonismo sportivo è protagonista – hanno spiegato gli organizzatori – ma attraverso lo sport si pone il ben più arduo obiettivo di trasmettere valori di condivisione, aggregazione e rispetto. L’ospitalità in famiglia per i ragazzi che arrivano da fuori provincia contribuirà a creare un clima di importante condivisione e amicizia, probabilmente il regalo più bello per i giovani giocatori».

