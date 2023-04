Al via la gara nazionale di grafica all’Istituto Olga Fiorini con 35 scuole da tutta Italia

Avranno due giorni di tempo per creare logo, locandine e pieghevoli per una campagna di marketing di Panathlon Italia, associazione culturale che promuove lo sport, oggetto scelto dall’edizione 2023 della gara nazionale degli istituti tecnici di grafica e comunicazione.

Grazie alla vittoria ottenuta nella scorsa edizione a Rovigo da una studentessa dell’istituto Olga Fiorini, Beatrice Inguscio, quest’anno l’istituto bustocco ha avuto l’onore e l’onere di organizzare l’edizione in quanto detentore del titolo.

Alla competizione si sono iscritte 35 scuole da tutta Italia che hanno mandato un loro studente a Busto Arsizio per gareggiare. I ragazzi, subito dopo il via, si sono messi all’opera nelle aule predisposte nella sede di via Varzi.

Alla cerimonia di apertura della gara hanno preso parte i dirigenti delle scuole Olga Fiorini Cinzia e Mauro Ghisellini, l’assessore all’Istruzione Daniela Cerana, la presidente del Consiglio Comunale (e insegnante di Acof) Laura Rogora, l’ispettore Gallo, Michele Perusin di Bcc e il presidente del Panathlon Malpensa Giovanni Castiglioni.