Al via la riqualificazione della statale Vergiatese. Pellicini: “Buona notizia per il nord della provincia”

«Finalmente, dopo anni di appelli e di battaglie, qualcosa si muove per il miglioramento della viabilità del nord della provincia di Varese». Con queste parole il deputato luinese Andrea Pellicini saluta la buona notizia del prossimo inizio dei lavori di riqualificazione della statale “Vergiatese” da parte di Anas. «Quest’estate partiranno i lavori per la realizzazione di tre rotonde che sostituiranno tre incroci con semaforo a Malgesso, Mercallo e Vergiate – spiega Pellicini – Si tratta di un intervento complessivo di oltre sei milioni di euro che ha il pregio di intervenire su una superstrada tra le più problematiche a livello nazionale per la presenza, ogni due o tre chilometri, di insopportabili intersezioni semaforiche».

Da tempo Pellicini, già assessore provinciale e sindaco di Luino, si batte perché il nord della provincia sia collegato al sud attraverso una viabilità e una ferrovia più moderne: «Dopo gli interventi della Giunta Reguzzoni per il collegamento a nord della tangenzialina di Varese e per il prolungamento fino a Cittiglio della Sp 1, poco è stato fatto a riguardo. L’intervento di Anas, sostenuto da Regione e Provincia, è importante e deve segnare un punto di svolta nell’allocazione degli investimenti nelle infrastrutture. Bisogna però completare il lavoro e quindi progettare e finanziare la sostituzione delle residue intersezioni semaforiche con altrettante rotonde. Un ruolo fondamentale in questo processo può averlo Provincia di Varese. Sebbene la mia parte politica non abbia sostenuto alle ultime elezioni il Presidente Magrini, conosco la sua sensibilità per questi temi. Anche lui è un uomo nel nord e sono certo non farà mancare il suo sostegno per lo sviluppo delle aree delle valli del Verbano».