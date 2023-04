Albanese (Eolo-Kometa) sfiora il successo nella prima tappa dell’Asturie

Nuovo piazzamento a un passo dal successo per la Eolo-Kometa che, dopo una prima parte difficile di stagione, sta proseguendo a suon di podi con i suoi corridori più rappresentativi. Nella prima tappa della Vuelta a Asturias, il 26enne Vincenzo Albanese ha colto un bel secondo posto alle spalle dell’australiano Damien Howson, compagno di squadra del varesotto Puppio nella Q36.5.

“Alba” era tra i più attesi sul traguardo di Pola de Lena dove si arrivava al termine di 182 chilometri con partenza da Oviedo e ha regolato il gruppo principale, anticipato però sul traguardo dall’azione di Howson che ha raccolto diverse vittorie in carriera proprio in solitaria. In questo caso il passista della Q36.5 ha attaccato nel finale riuscendo a guadagnare un vantaggio di qualche secondo poi difeso sino all’arrivo. Nello sprint del plotone il corridore della Eolo ha regolato lo spagnolo Adrià (Equipo Kern Pharma), il belga Cras (Totalenergies) e il lombardo Brambilla, anch’egli della Q36.5.

Il giro delle Asturie riparte sabato con la frazione centrale e più attesa, 182,6 chilometri tra Candas e Cangas del Narcea, caratterizzati dalla scalata all’Alto de Acebo, la salita più dura e caratteristica della corsa (1.167 metri di altitudine in vetta). L’Acebo sarà decisivo nello sgranare anche il gruppo dei migliori ma dal GPM al traguardo ci saranno altri 19 chilometri quasi tutti di discesa. Scalatori chiamati ad attaccare, ma per l’appunto ultimo tratto in cui c0p qualche possibilità di rientro per chi dovesse cedere secondi in salita.

La Eolo-Kometa in questa frazione punterà su Lorenzo Fortunato, leader azzurro in salita che alla vigilia ha chiaramente espresso la volontà di provare a vincere la seconda breve corsa a tappe della sua carriera dopo l’Adriatica Ionica conquistata nel 2021. Nella prima tappa il bolognese ha già confermato la buona condizione restando insieme ad Albanese nel gruppo dei migliori.