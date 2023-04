Albizzate celebra il 25 aprile con il corteo solenne e l’omaggio ai caduti

Il Comune di Albizzate si prepara a celebrare la Festa della Liberazione, la ricorrenza del 25 aprile che commemora la fine dell’occupazione nazifascista in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Per l’occasione, il Comune ha organizzato un appuntamento aperto a tutti i cittadini, per onorare la memoria dei caduti.

L’evento avrà inizio alle ore 9.30 del 25 aprile 2023, con un ritrovo presso il cortile del Comune di Albizzate. Da qui, partirà il corteo solenne che si snoderà fino al Monumento ai Caduti di fronte al cimitero, dove verrà deposta una corona di alloro in segno di rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà dell’Italia.

Le celebrazioni proseguiranno con gli interventi delle istituzioni locali e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI).