All’Arlecchino di Vedano Olona il concerto dei 43.Nove. La band poi vola allo Sziget Festival

Ultimo appuntamento della stagione con #KmZero, la rassegna di musica indipendente che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione all’Arlecchino. Sul palco anche la band “Effetti”

Ultimo appuntamento della stagione con #KmZero, la rassegna di musica indipendente che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione all’Arlecchino di Vedano Olona (VA).

Venerdì 21 aprile sul palco due giovani band:

In scena anche 43.Nove, irriverenti, sfacciati, ma allo stesso tempo profondi e con ideali che promettono di diffondere, riuscendo già nel loro piccolo a creare un movimento, una linea concreta che attraversa i generi e che si disinteressa completamente degli appellativi. La band è stata selezionata tra 400 band e suoneranno allo Sziget Festival, il famoso festival internazionale.

La serata vedrà in scena la band “Effetti” che portano sul palco una scrittura leggera e allusiva allo stesso tempo, con un background classici e di una commistione di generi quali la trap, l’indie e il pop.

Inizio ore 21,30, ingresso Up To You (Offerta Libera di contributo artistico).