Allerta meteo per le piogge in arrivo: “Fase più acuta la notte tra giovedì e venerdì”

Scatta l’allerta meteo per le precipitazioni previste per le prossime ore. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino di criticità gialla per il rischio idrogeologico per tutta l’area del Varesotto e Altomilanese in vista della perturbazione in arrivo.

“Dalla seconda parte della giornata di mercoledì 19 aprile -si legge nel testo del Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali- saranno possibili rovesci di pioggia dapprima sui settori prealpini orientali ed entro sera anche su quelli centro-occidentali, con possibilità di isolati e deboli temporali. I fenomeni saranno occasionali e deboli sulle Alpi e assenti altrove. Temporaneo rinforzo dei venti da Sud su Appennino e pianura pavese occidentale, con raffiche massime fino a 30-40 km/h”.

Un’anteprima di quello che succederà poi giovedì. “Per la giornata del 20 aprile sono previste precipitazioni su tutta la regione. Nel dettaglio, già dalle prime ore del giorno, le precipitazioni interesseranno in forma sparsa Alpi, Prealpi e settori di pianura centro-occidentali, con precipitazioni anche sotto forma di rovescio o debole temporale. Nel corso della serata, le precipitazioni saranno in ulteriore intensificazione”.

Una situazione in cui cadrà molta pioggia. “Entro venerdì mattina -stimano i modelli della Protezione Civile- sono attesi tra 20-60 mm su Alpi e Prealpi e tra 10-30 mm su Pianura e Appennino con i maggiori apporti attesi sui settori di pianura occidentali. Localmente sono previsti accumuli fino a 60-80 mm sulle Prealpi Centro-Occidentali e punte oltre i 30 mm sulla Pianura Nord-Occidentale. Attesa ventilazione in rinforzo da Est sulla pianura e da Sud sull’Appennino e sulle Prealpi”.

In ogni caso il Centro Funzionale rivaluterà nella mattina del 20 aprile la previsione che per ora per tutta l’area delle Prealpi Varesine e del cosiddetto nodo idraulico di Milano è prevista in giallo.