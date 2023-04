All’Insubria “Con Manzoni nella vita segreta delle passioni”

All’Università dell’Insubria un incontro dedicato ad Alessandro Manzoni nel 150esimo anniversario della morte. Del celebre autore dei «Promessi sposi», vissuto a Milano tra il 1785 al 1873, si propone una sfaccettatura particolare nella relazione della ricercatrice Elena Maiolini intitolata «Con Manzoni nella vita segreta delle passioni». Appuntamento giovedì 4 maggio alle ore 16 nella sede universitaria di Villa Toeplitz, a Varese, nell’ambito del «Local e glocal history: territori, relazioni, connessioni» organizzato dal Centro per le Storie Locali dell’ateneo.

Elena Maiolini esplorerà il lessico con cui Alessandro Manzoni, lettore dei filosofi morali del Seicento oltre che di Shakespeare, caratterizza fenomeni della vita interiore come il rancore e l’invidia: si apriranno riflessioni su elementi costitutivi della società come l’odio e il perdono, in un’ottica politica oltre che esistenziale.

La rassegna prosegue con altre tre date, tutte con relatori dell’Università dell’Insubria: il 9 maggio «In viaggio con Edvige Toeplitz. Immagini dalle sue lunghe scorrerie per l’Asia» con Sara Fontana, il 17 maggio «Diritto e quotidianità locale nelle lettere di Plinio il Giovane» con Paolo Lepore, il 26 maggio «Petite ville riche et peuplée. Documenti di viaggio per la Varese degli anni Venti e Trenta dell’Ottocento» con Claudia Biraghi. Tutti gli incontri possono essere seguiti anche sulla piattaforma Microsoft Teams; link sulla homepage https://www.cslinsubria.it, o scrivendo a CentroStorieLocali@uninsubria.it.