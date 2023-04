Anche il figlio di Roberto Stella invitato al Quirinale per la medaglia d’oro ai medici impegnati nella pandemia

Una cerimonia al Quirinale per rendere omaggio a tutti i medici che hanno fronteggiato l’emergenza sanitaria, anche a costo della loro stessa vita. Tra i presenti anche il figlio di Roberto Stella, il presidente dell’Ordine dei medici di Varese morto in seguito all’infezione da covid l’11 marzo 2020. A Massimo Stella il ringraziamento speciale da parte del Presidente Sergio Mattarella e del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

La medaglia d’oro è stata consegnata al Presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici, Filippo Anelli, a nome di tutta la classe medica mentre è stata ricordata Barbara Capovani, la psichiatra barbaramente assassinata a Pisa.

«Ancora una volta è stato ricordato il ruolo fondamentale dei medici in occasione della pandemia – commenta il Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, dottoressa Giovanna Beretta – Una presenza determinante nella vita civile, sempre in prima linea nella cura e nella tutela di tutti i cittadini, mettendo sempre a frutto professionalità e competenza. La presenza al Quirinale del figlio del nostro Presidente è segno di attenzione, rispetto e vicinanza a tutte le famiglie che hanno perduto i loro cari per il covid».

La motivazione della medaglia d’oro assegnata ai medici: