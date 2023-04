Arriva la Folgore Caratese, il Varese non può fermarsi: “Mettiamo il punto esclamativo”

Sette punti in tre partite, l’umore finalmente positivo, ma ancora il Città di Varese non può permettersi di cali e accontentarsi. La salvezza non è ancora certa, nemmeno la qualificazione ai playout, e così dopo le vittorie su Ponte San Pietro e Caronnese i biancorossi cercheranno i tre punti anche domenica 23 aprile (ore 15.00) al “Franco Ossola” contro la Folgore Caratese guidata dell’ex Giuliano Melosi.

La lista degli indisponibili in casa varesina continua ad essere corposa: squalificati Foschiani e Truosolo, infortunati di lungo corso Berra, Battistella e Gazo – che si è operato al ginocchio venerdì -, restano fuori Candido e Ferrario, mentre è in forte dubbio anche Rossini, che ha subito un colpo alla schiena in allenamento.

«È una partita piena zeppa di cose a cui pensare – l’analisi di Gianluca Porro alla vigilia della sfida – . Prima di questo trittico c’era un grosso punto di domanda, che è stato eliminato, ma ora dobbiamo mettere un punto esclamativo per consolidare le certezze che ci hanno dato queste ultime tre partite. Sappiamo il valore della gara di domani, sappiamo che potremmo anche soffrire, l’importante però è stare sempre nella partita perché altrimenti può finire male. Dobbiamo avere un buon impatto su quello che dobbiamo fare. Un pensiero va a Gazo, che è stato operato ieri e per noi è un elemento molto importante, così come tutti i ragazzi che sono fuori e soffrono tanto a essere lontani dal campo. Speriamo che l’iniziativa dell’entrata libera porti carica all’ambiente».

La Folgore Caratese è attualmente la prima squadra salva direttamente. In casa brianzola c’è molta amarezza per la sconfitta di una settimana fa 3-1 contro l’Arconatese, che ha portato anche all’espulsione e relativa squalifica di Barazzetta, uno degli elementi più importanti per mister Giuliano Melosi. Proprio l’allenatore saronnese, ex di turno, ha motivazioni extra per cercare di spingere i suoi verso un successo, anche per vendicarsi della sconfitta della gara di andata.

DIRETTAVN – La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, dove troverete la cronaca dell’incontro azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.