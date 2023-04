Arte, fede e momenti insieme: Arsago Seprio festeggia il patrono San Vittore

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento della Festa Patronale di Arsago Seprio, in occasione del giorno liturgico di San Vittore l’8 maggio: la festa è organizzata, come di consueto, dalla parrocchia prepositurale di San Vittore Martire, quest’anno affiancata per la prima volta dalle associazioni con il patrocinio del Comune.

San Vittore il Moro, soldato romano, fu martirizzato a Milano all’inizio del IV secolo d.C. il giorno 8 di Maggio e presto si cominciò a diffondere il suo culto, particolarmente sostenuto da Sant’Ambrogio. La titolarità di questo santo, infatti, è spesso identificativo di antiche pievi, come quella arsaghese, veri centri diffusori del Cristianesimo in tutta la nostra Diocesi (le pievi erano nel medioevo le chiese battesimali, spesso con un edificio dedicato, come quello di Arsago, nella foto di apertura, wikimedia).

Diverse sono le iniziative di fede e di cultura di questa edizione 2023.

Sabato 6 maggio alle ore 16.30 viene inaugurata nel Battistero medievale una mostra in onore di Piero Teruzzi con opere dell’artista Giovanni De Maria (nella foto sotto). Sarà anche l’occasione per presentare i bassorilievi dell’artista, recentemente donati alla Parrocchia (visitabile fino al 15 Maggio); alle 21.00 in palestra concerto del Coro Divertimento Vocale.

Domenica 7 maggio si entra nel vivo: alle ore 10:45 S. Messa solenne nella basilica romanica con la presenza dell’arsaghese Don Giampiero De Molli, che ricorda 50 anni di Sacerdozio; sempre domenica 7 maggio alle 15:30 benedizione dei veicoli sul sagrato della basilica; inoltre street food e tante attrazioni lungo le vie del paese.

Lunedì 8 maggio alle ore 20:45 in basilica S. Messa solenne con il tradizionale Rito del Faro e offerta della cera. Questo rito antico è proprio della liturgia ambrosiana e si tiene nelle parrocchie dedicate ad un martire. Conosciuto anche come Passera o Balún, consiste in un globo di bambagia cui viene dato fuoco, segno di ardore di fede e di totale consumo di sé per Cristo.

Per chiudere in dolcezza, durante i giorni della festa, sul sagrato, sarà possibile acquistare una golosa specialità: i “Morettini di San Vittore”, il dolce del Patrono.