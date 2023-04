“Arte in Trotto”, mostre nel cuore della Valle del Lanza anche nel 2023

Saranno dodici i fine settimana dedicati all’arte nel cuore della Valle del Lanza con la rassegna “Arte in Trotto”. L’iniziativa, nata nel 2022 è infatti stata riorganizzata anche per il 2023 e il prossimo 7 maggio ci sarà il primo appuntamento con l’Associazione Soms Insubriche Ets e l’esposizione di quadri “Arte e Artisti, la Soms in mostra”.

Gli eventi proseguiranno nei prossimi mesi fino al 24 settembre. La sede è sempre la stessa: i Mulini del Trotto di Solbiate con Cagno, nel cuore della Valle del Lanza.

Il comunicato:

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, con più di mille visitatori che nel corso dei quattro mesi di esposizioni sono passati a farci visita alla cascina del Mulini Trotto, anche per il 2023 questa fantastica location torna ad ospitare la rassegna artitica dedicata agli artisti locali. In un alternarsi tra volti noti e nuovi artisti, vi terremo compagnia nelle domeniche primaverili ed estive fino a settembre con esposizioni fotografiche, dipinti, sculture e bonsai, visite guidate alle cave e al mulino accompagnati dalle nostre GEV e stand didattici dei produttori locali attivi sul nostro territorio.

Per scoprire tutto il programma potete visitare la pagina dedicata alla rassegna, per venire a trovarci vi aspettiamo al Mulino del Trotto a Solbiate con Cagno a partire dal 7 maggio prossimo.