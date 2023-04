Assicurazione moto: cosa sapere

Non è mai semplice acquistare la polizza moto più adatta ai propri bisogni. Infatti, negli ultimi anni non ci si limita più alla sottoscrizione della copertura assicurativa obbligatoria per legge, ma molti motociclisti decidono di scegliere di personalizzare l’assicurazione tramite le numerose garanzie accessorie proposte dalle diverse compagnie.

Si tratta di servizi facoltativi che permettono di ottenere un risarcimento in caso di danni differenti rispetto a quelli che, normalmente, offre un’assicurazione standard. Questo tipo di prodotto, dunque, è indicato per chi ha più esigenze.

Vediamo, quindi, di scoprire tutte le informazioni che riguardano i servizi accessori per chi acquista un’assicurazione moto.

Perché affidarsi alle garanzie accessorie per l’assicurazione moto: le motivazioni principali

Quando si viene coinvolti in un incidente in cui si ha colpa diretta, la polizza moto standard tutela soltanto in relazione ai datti provocati ai terzi o ai passeggeri a bordo del mezzo.

Viene escluso, quindi, il conducente del mezzo che ha provocato il sinistro che, per esempio, può subire dei danni fisici o avvertire un malore.

Grazie alle garanzie accessorie, invece, è possibile aggiungere all’assicurazione obbligatoria per legge una copertura più completa che, ad esempio, può accrescere la tutela del motociclista.

In questo modo, è possibile circolare con molta più serenità, limitando anche le problematiche dal punto di vista economico. Nel momento in cui si decide di acquistare una polizza, uno degli aspetti a cui si presta maggiore attenzione è il costo annuale.

Scegliere l’assicurazione soltanto per il prezzo, però, non è una decisione saggia. Infatti, un prodotto eccessivamente economico non tutela in maniera adeguata un motociclista, generando delle problematiche economiche in caso di incidente per colpa.

L’approccio corretto, invece, è quello di cercare una polizza assicurativa che garantisca un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo è il motivo principale per cui è fondamentale personalizzare la polizza assicurativa aggiungendo delle garanzie accessorie, scegliendo quelle che meglio soddisfano le proprie esigenze.

Come orientarsi nella scelta delle migliori garanzie accessorie per la propria assicurazione moto

Quando si acquista la polizza assicurativa occorre approfittarne per aggiungere sin da subito delle garanzie accessorie adatte ai propri bisogni, così da poter essere tutelati in caso di sinistro per colpa che provoca danni a sé stessi e alla propria motocicletta.

Online, e non solo, è possibile scegliere tra tantissime offerte di garanzie accessorie, così da poter personalizzare al meglio la propria polizza moto. Soltanto in questo modo ci si può assicurare il massimo della protezione durante la guida del proprio mezzo.

Per poter selezionare le garanzie più consone alle proprie necessità è opportuno tener conto di diversi aspetti, come i seguenti:

le tempistiche di utilizzo della moto. Tantissimi motociclisti usano il proprio mezzo soltanto durante i mesi più caldi dell’anno. Proprio per questo motivo, chi non ha necessità di guidare la moto durante l’inverno può scegliere di affidarsi a una polizza assicurativa sospendibile. Si tratta di un prodotto che permette di mettere in pausa l’assicurazione per un lasso di tempo determinato. Quando si comunica la sospensione, la moto non potrà essere utilizzata o essere parcheggiata in strade pubbliche;

la personalizzazione della polizza assicurativa. Il modo migliore per tutelarsi in moto è quello di creare una polizza personalizzata, che contenga tutte quelle garanzie accessorie utili al motociclista. Quando si aggiungono questi servizi bisogna analizzare con estrema attenzione le caratteristiche delle garanzie proposte dalle varie compagnie di assicurazione, così da inserire quelle veramente utili e necessarie. Ogni motociclista, infatti, ha esigenze e priorità differenti, che cambiano anche in base al tipo di moto che si possiede;

l’affidabilità e la professionalità della compagnia assicurativa. Questo è un aspetto molto importante. Infatti, con la presenza di tanti servizi online, oggi è possibile risparmiare tanto denaro e ottenere prodotti di alto valore, con incluse alcune garanzie accessorie. Naturalmente, l’acquisto in Rete va effettuato con consapevolezza e in modo intelligente. Bisogna, dunque, fare attenzione all’affidabilità della compagnia a cui ci si rivolge, evitando di imbattersi in prodotti di scarsa qualità, che non tutelano a sufficienza la propria sicurezza e quella degli altri.

Quali sono le garanzie accessorie moto tra cui scegliere?

Le garanzie accessorie hanno un costo a parte rispetto a quello che si paga annualmente per la polizza moto. Questo investimento consente, però, di potersi tutelare in modo più efficace in caso di sinistri con colpa, muovendosi con più tranquillità.

Tra le garanzie più comuni e note a cui ci si può affidare ci sono: gli infortuni del conducente, la tutela legale, la rinuncia alla rivalsa e molte altre ancora. Queste sono dedicate al conducente, mentre per il proprio mezzo è possibile aggiungere il soccorso stradale, la garanzia incendio e furto e così via.

I vantaggi dell’assicurazione e delle garanzie accessorie di Zurich Connect

Per i motociclisti è possibile sfruttare i numerosi vantaggi offerti dalle polizze moto di Zurich Connect. In caso di assicurazione moto non acquistata è possibile effettuare un preventivo assicurazione moto su Zurich-Connect.it, così da avere in pochi secondi una stima dei vantaggi e dei costi offerti dalla compagnia.

Inoltre, è possibile ottenere ulteriori benefici dalle garanzie accessorie che Zurich Connect offre ai propri clienti, come l’assistenza stradale e la tutela legale, molto utili anche per chi ha bisogno di viaggiare con la propria moto o auto all’estero.

Nel caso di sinistro o guasto, il soccorso stradale consente di ricevere assistenza in qualsiasi posto ci si trovi, anche all’estero. La tutela legale, invece, permette agli assicurati di ottenere il pagamento delle spese legali nel caso di controversie.

Si potrà usufruire, infatti, del supporto di un avvocato, in caso di incidente, e di ricevere il pagamento delle spese in caso di processo o richiesta di nomina di un perito. Questa tipologia di tutela, inoltre, garantisce ulteriori coperture, come nel caso di presentazione di ricorso per il ritiro della patente di guida.