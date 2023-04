Attenzione alla sicurezza e prevenzione delle truffe, serata partecipata a Casciago

Una serata informativa per imparare a difendersi dalle truffe. L’ha organizzata il Comune di Casciago con la partecipazione del sindaco Mirko Reto, le maresciallo dei carabinieri di Varese Francesco Pinna, del consigliere delegato alla sicurezza Mario Persicone e della responsabile della Polizia Locale Enrica Crosta.

Nonostante il maltempo hanno partecipato in una 40ina di cittadini giovedì 20 aprile nella sala del consiglio del Comune in Largo De Gasperi.

«Il maresciallo Pinna ha presentato le truffe più comuni, illustrando quali sono le modalità dei malfattori per avvicinare anziani, ma non solo – racconta il sindaco Reto -. Siamo molto soddisfatti della serata, preludio allo spettacolo del 12 maggio col quale speriamo di coinvolgere la popolazione in un momento importante per garantire sicurezza nel nostro paese. Un altro tassello, quello informativo, che va ad aggiungersi alla videosorveglianza, ai pattugliamenti sul territorio, ai controlli dei varchi in ingresso e uscita da Casciago e al controllo di vicinato. Un modo per rendere il nostro Comune sempre più vivibile. Per essere pronti serve conoscere le tecniche usate dai truffatori, ma anche da borseggiatori o ladri in generale: chi ha sospetti o è vittima di questi malviventi può chiamare il 112 o la polizia locale. Riproporremo l’iniziativa anche i prossimi anni, per stare al passo con le nuove tecniche sempre in aggiornamento».

Un evento che precede lo spettacolo comico “Occhio alla truffa!” della compagnia Ridi per Caso in programma venerdì 12 maggio alle 21 al Teatro parrocchia di Casciago (ingresso libero). Scritto, diretto e interpretato da Riccardo De Luca, Miriam Errico e Riccardo Galizia, tecnico luci e audio Fabio Pezzoni. Un momento voluto fortemente dall’amministrazione comunale, con il patrocinio di Regione Lombardia, per sensibilizzare la popolazione su un tema sentito come quello delle truffe agli anziani al quale sono tutti invitati.