Sabato mattina riapre la bretella autostradale di Varese verso Milano

Sono in molti ad attendere questo momento, ormai da settimane: nella mattina di sabato 29 aprile (Dalle 9 alle 10, secondo quanto comunicato attualmente) la bretella autostradale che collega Varese alla A8, ora chiusa in entrambi i sensi, riaprirà nel senso di marcia in direzione di Milano, cioè in uscita da Varese.

Quello che ha spiegato l’ordinanza di Anas – che proroga fino a fine luglio le modifiche alla viabilità in quel tratto, interessato dai cantieri di largo Flaiano – lo sta confermando anche il comune di Varese, che sottolinea l’apertura nella mattinata che da il via al lungo weekend del primo maggio.

Il senso di marcia che verrà riaperto sarà quello che va verso Milano, mentre per chi entra in città l’uscita sarà ancora allo svincolo “dell’Esselunga”, quello recentemente realizzato che esce sulle rotonde di viale Europa.

L’ordinanza ha valore fino alle 21 del 31 luglio prossimo, e può essere soggetta ad ulteriori proroghe. La conclusione dei lavori per la rotonda di largo Flaiano è prevista per la fine dell’anno.