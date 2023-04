Azzate, interviene il parlamentare Fratoianni: “Intimidazione neonazisti alla festa per la Liberazione. Il Governo spieghi”

«Che un gruppo di neonazisti possa irrompere tranquillamente ad una manifestazione che celebra la Festa della Liberazione è inaccettabile. Quello che è accaduto ad Azzate in provincia di Varese ieri, quando un gruppo di esponenti neonazisti di Dodici Raggi si è presentato minaccioso alle celebrazioni del 25 aprile non si deve più ripetere». A dirlo in una nota alla stampa è il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni dopo l’episodio avvenuto nella giornata di ieri ad Azzate durate le celebrazioni organizzate dal Comune e dall’Anpi.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana chiede spiegazioni al Governo: «Per fortuna i pochi agenti delle forze dell’ordine presenti e il sindaco hanno scongiurato conseguenze più gravi. Ma nonostante ciò rimane la gravità del fatto che il questore e il prefetto di Varese dovranno spiegare. Noi da parte nostra chiederemo al governo e al ministro Piantedosi perché sia potuto accadere. Evidentemente – conclude Fratoianni – non bastano le lettere ad un quotidiano della presidente del consiglio, servono atti e azioni conseguenti, sia a livello politico sia a livello istituzionale».