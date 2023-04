Azzate si colora di arancione per il “Koningsdag”, la festa nazionale olandese

È tutto arancione, con qualche accenno di rosso, bianco e blu, ad Azzate. Sabato 29 aprile torna l’appuntamento con la festa nazionale olandese “Koningsdag”.

Il ‘giorno del Re’ è la commemorazione della nascita del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Dal 2014 i festeggiamenti vengono svolti il 27 aprile di ogni anno. L’evento in piazza Antonio Ghiringhelli è organizzato dalla Pro Loco del paese e dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie), con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e grazie anche alla collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate.

La location della festa Koningsdag 2023 torna dopo lo stop dovuto al Covid nel luogo dove si svolse la prima edizione, tredici anni fa. La giornata è “Oranjegekte”, pertanto è gradita la partecipazione con un indumento arancione.

In programma il vrijmarkt (mercatino delle pulci dei ragazzi) per i soli giovani espositori azzatesi, dei Paesi Bassi e del Belgio, giochi per i bambini, musica live del gruppo Rock&Blues Stone Fire e DJ Awoe.

La festa dura fino alle 18: nel menù prodotti tipici olandesi gustosi come le polpettine di carne e hot-dog fritto bitterballen en frikandellen, i biscotti e cialde farcite gevulde koeken en stroopwafels e l’immancabile birra Heineken. Nel menu italiano il panino con salamella (broodje met worst) e patatine fritte (patat friet). Per l’occasione i mastri gelatai di una gelateria di Azzate hanno un gusto di gelato speciale ed unico, lo Stroopwafels.