“Basta poco”. I cammini che danno senso alla vita alla Sala Montanari di Varese

L’incontro con l’autore Ernesto Sommaruga è per giovedì 20 aprile alle ore 21. Nel libro edito da Macchione racconta la sua esperienza di grande camminatore

Giovedì 20 aprile alle 21 alla alla Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) di Varese sarà presentato il libro “Basta poco – I cammini che danno senso alla vita” di Ernesto Sommaruga pubblicato da Pietro Macchione Editore. Oltre all’autore interverrà il giornalista Michele Marocco.

Il libro

Ernesto Sommaruga è un personaggio assai noto nell’ambito calcistico della provincia di Varese: ha guidato, tra le altre squadre, Solbiatese, Caronnese e Mozzatese, ha operato nei settori giovanili di Varese, Pro Patria e Legnano, è stato viceallenatore del Varese in serie B nella stagione 2011-12. Ma quella del calcio è probabilmente solo la sua seconda passione tra quelle coltivate a livello non professionale, perché la prima è quella del cammino. Sì, Ernesto è un grande camminatore e nell’arco dell’ultimo quarto di secolo i suoi passi hanno calcato mezza Italia e mezza Europa. Qualche tempo fa, varcata la soglia dei 70 anni ma sempre in piena ed entusiastica attività, ha pensato bene di mettere mano agli appunti che scrupolosamente aveva annotato nel corso delle sue numerose esperienze.

