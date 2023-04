Bici ed energia solare: il plastico dei ragazzi di Cassano vince il premio “Biciscuola” per il Giro d’Italia

Soddisfazione ed entusiasmo per gli alunni della classe 4A della scuola primaria Fermi di Cassano Magnago che si sono aggiudicati la vittoria al concorso “Biciscuola”, un progetto educativo nazionale promosso da RCS – Gazzetta dello Sport e rivolto agli studenti delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia.

“Biciscuola” si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani i valori del ciclismo e di avvicinarli alla cultura della bicicletta, trattando anche temi legati all’educazione stradale e ambientali.

I bambini si sono impegnati nella realizzazione di un autentico compito di realtà e, utilizzando materiale di riciclo, hanno prodotto un elaborato interdisciplinare dove ognuno ha potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità in un’ottica di crescita condivisa. «In particolare, gli alunni, supportati dai loro insegnanti, hanno realizzato una pista che, sfruttando l’energia cinetica delle bici e dei pannelli solari, permette ai lampioncini a led di illuminare il percorso» spiegano dall’istituto Maino, a cui fa riferimento la primaria Fermi.

La classe verrà premiata sul palco di Cassano Magnago il 20 maggio: per i bambini sarà l’occasione per rendere ancora più indimenticabile l’esperienza del Giro d’Italia, che prevede a Cassano tante manifestazioni ed iniziative collaterali, per tutte le età.

«Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale che, tra le numerose iniziative proposte in occasione del Giro d’Italia, ha supportato la scuola nella realizzazione di questo progetto».