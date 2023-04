Birra alla cannabis, ma l’etichetta è sbagliata: i carabinieri Forestali di Varese sequestrano

La birra sembrava ottenuta con procedimenti che contemplassero l’uso di cannabis, come faceva intenedere l’etichetta, ma invece non era così: i carabinieri Forestali se ne sono accorti e sono entrati in azione.

L’operazione è stata portata a termine dai Forestali di Tradate, unitamente ad altri militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, supportati dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino, eseguivano una attività di controllo in materia di alimenti presso vari supermercati della provincia di Varese. In tale contesto veniva individuata una partita di birra venduta in bottiglie di vetro da 33 cl, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta Svizzera, con etichettatura non conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di etichettatura. Le bottiglie in oggetto raffiguravano nel fronte dell’etichetta l’immagine di una grande foglia verde, simile alla foglia di “Cannabis sativa”, con la sottostante scritta “cannabis” riportata con caratteri di rilevanti dimensioni rispetto alle altre scritte presenti in etichetta.

Potendo tale raffigurazione indurre in errore il consumatore finale circa la reale composizione della birra, portandolo a pensare che sia presente qualche ingrediente ricavato dalla “cannabis sativa”, nonostante nell’elenco degli ingredienti posto sul retro dell’etichetta non fosse indicato nessun ingrediente ricavabile dalla pianta, veniva contestata la violazione del Regolamento Europeo n. 1169/2011 in materia di “Pratiche leali d’informazione”. Inoltre, contrariamente alla normativa vigente, in etichetta era altresì assente l’indicazione obbligatoria dell’azienda importatrice.

I Carabinieri Forestali hanno dunque provveduto a rintracciare tutti i lotti di bottiglie presenti sul mercato nell’intero territorio nazionale, ponendo sotto sequestro amministrativo circa 15000 bottiglie e notiziando le Autorità competenti. Ai sensi del D.lgs. 231/2017, l’illecito in questione è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3000 a Euro 24.000. Questa attività si inserisce nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri Forestali a tutela dei consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione degli alimenti in ogni fase del procedimento di trasformazione.