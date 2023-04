Boschi dello spaccio, smantellati dai Carabinieri tre bivacchi a Cairate

Tre bivacchi smantellati dai carabinieri nei boschi di Cairate. L’operazione, effettuata nell’ambito delle attività volte al contrasto allo spaccio di droga nelle zone boschive, è stata un svolta dai carabinieri anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.

La perlustrazione delle aree boschive in località “Peveranza” del Comune di Cairate effettuata unitamente ai cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo ha consentito ai militari della compagnia di Busto Arsizio di individuare e smantellare, con l’ausilio della Polizia locale e della Protezione Civile, tre bivacchi utilizzati dagli spacciatori in due punti strategici del bosco, ben occultati tra la vegetazione e dotati di tutto il necessario per vivere.

All’interno dei mini accampamenti, infatti, sono stati trovati viveri, materiale di confezionamento, coltelli, caricabatteria portatili per cellulari e capi di abbigliamento. L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.