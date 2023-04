“Buonanotte”, il corto girato a Varese arriva al Miv

La presentazione in programma per lunedì 24 aprile è gratuita e aperta a tutti

Buonanotte, il cortometraggio di Alessandro Piga girato interamente a Varese e in provincia verrà proiettato in anteprima al Multisala Impero di Varese. La presentazione è fissata per lunedì 24 aprile alle 21.30. L’entrata è libera e gratuita.

Il corto racconta la storia di una giovane coppia interpretata da Eugenia Bertinotti e Luigi Pedranzini alle prese con la decisione più difficile della loro vita: continuare la gravidanza nonostante la difficile situazione economica in cui si ritrovano oppure abortire. Le scene sono state girate al Campo dei Fiori, in centro a Varese, a Casciago e a Sumirago.