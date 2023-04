Busto Arsizio celebra la Resistenza a teatro con la storia dell’operaio Libero Temolo

Sabato 22 aprile al teatro San Giovanni Bosco la Compagnia QuintAssenza di Milano porta in scena “Temolo – Xe’ qua che i ga copa’ to pare”. Martedì 25 aprile l’omaggio al monumento della Resistenza

Uno spettacolo teatrale a tema per riflettere insieme in occasione delle celebrazioni del 78esimo anniversario della Liberazione. La proposta è dell’Anpi di Busto Arsizio che sabato 22 aprile alle 21 presenta lo spettacolo “Temolo – Xe’ qua che i ga copa’ to pare“, della Compagnia QuintAssenza di Milano.

Lo spettacolo, ad ingresso libero sino a esaurimento posti, si terrà al teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

La rappresentazione, scritta dal regista Dino Vollaro, mette al centro la storia, realmente accaduta, di un operaio milanese della Pirelli di origine veneta, Libero Temolo. Antifascista durante il Ventennio, divenne partigiano durante la Resistenza. Libero fu arrestato nell’aprile del 1944 e detenuto a San Vittore per poi essere ucciso, per mano delle milizie fasciste, nell’agosto 1945, divenendo uno dei 15 Martiri di piazzale Loreto. Protagonista della rappresentazione scenica è però il figlio, Sergio, grazie al quale lo spettatore ripercorre le storie di tutti i Temolo di Arzignano attraverso i suoi occhi increduli di bambino per una storia di quotidiana Resistenza.

“La figura di Libero Temolo è certamente esemplare e di grande interesse per l’attività svolta durante il ventennio fascista, tenendo viva clandestinamente, in momenti estremamente difficili, l’opposizione al regime – spiega l’avvocato Liberto Losa, presidente della sezione Anpi di Busto Arsizio – Non meno importante è stato il suo impegno come partigiano nella Resistenza anche all’interno della grande fabbrica milanese della Bicocca. La vicenda di Libero Temolo ha anche ispirato un libro del giornalista Alessandro Milan, recentemente pubblicato da Mondadori”.

Le manifestazioni organizzate dall’Anpi cittadina culminano martedì 25 aprile alle 10.30, con la deposizione di una corona al monumento alla Resistenza e con l’intervento davanti al Tempio Civico del professor Giorgio Vecchio, ordinario di storia contemporanea all’Università di Parma e presidente del Comitato scientifico dell’Istituto Alcide Cervi. Per l’occasione, il docente affronterà il tema “La Resistenza italiana, le Resistenze europee e la nascita dell’Europa unita”.