Busto Arsizio vuole attirare clienti stranieri con il sistema tax free, la proposta piace ai commercianti

Busto Arsizio vuole diventare la Disneyland dello shopping per stranieri, rigorosamente extra Ue. È questo il sogno più concreto che mai, proposto questa mattina da Confcommercio Busto Arsizio – Medio Olona e Comitato Commercianti del Centro (rappresentato da Alessandra Ceccuzzi) ad una platea di 40 commercianti di Busto Arsizio: «Speriamo siano sempre di più» – ha commentato il presidente provinciale di Confcommercio Rudy Collini.

Come? Attraverso il sistema tax free, lo stesso che si può trovare negli aeroporti. Busto ci crede e vuole creare un nucleo di attività commerciali che aderiscano al sistema per poi promuovere questa opportunità di acquisto senza Iva sull’asse ferroviario Aeroporto di Malpensa-Milano (che passa proprio da Busto, ndr) e in Svizzera.

Il tax free shopping è un’agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea, che consente loro, di richiedere a rimborso l’iva pagata sugli acquisti effettuati in Italia. L’articolo 38-quater del Dpr 633/1972, dispone infatti che, per gli acquisti di beni di consumo effettuati in Italia, da viaggiatori stranieri, è prevista la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto pagata sull’acquisto di beni che hanno un importo di almeno 154 euro.

«La proposta sta trovando riscontri interessanti tra i commercianti del centro e non solo. Vogliamo promuovere un distretto del commercio che si allarghi anche alla Valle Olona e ai quartieri di Busto. Se riusciremo a raggiungere un numero congruo di attività che aderiranno potremo pensare di promuovere la città come se fosse un centro commerciale a disposizione dei turisti che vengono da paesi extra Ue» – prosegue Collini.

Grazie a sistemi come Global Refund o, ancora meglio, l’applicazione Stamp è possibile garantire sia il cliente che il commerciante: «Non chiederemo di preferire uno all’altro ma Stamp ha dei vantaggi oggettivi in quanto ti permette di controllare il tutto con una comoda app, non ha commissioni e garantisce anche il commerciante per quanto riguarda l’eventuale pagamento dell’Iva se il cliente non lascia l’Italia entro 4 mesi o si dimentica di registrare l’acquisto» – spiega il presidente di Confcommercio.

L’altro progetto già in fase avanzata riguarda una convenzione con la caserma Nato di Solbiate Olona attorno alla quale gravitano 5 mila persone, molte straniere, tra militari e famiglie: «A loro stiamo proponendo una particolare scontistica, oltre al sistema tax free, per invogliarli a fare acquisti a Busto».

Infine si aggiunge il tassello presentato la scorsa settimana con la formazione For.te. che permette alle imprese di costruire una formazione su misura per i propri dipendenti, «quindi non parliamo di formazione solo trasversale. È in grado di andare incontro alle necessità specifiche dell’azienda che viene analizzata e monitorata in tutto il suo sviluppo. Questo è un livello nuovo di formazione, direi più consapevole e necessaria in questa fase di cambiamento» – aveva detto Collini in quell’occasione.

Sarà, dunque, importante per i commercianti formare il personale in modo mirato per l’accoglienza e la gestione dell’acquisto con un cliente che potrà venire dalla Svizzera tedesca o dalla Cina.