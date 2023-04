Cambio della guardia in Consiglio comunale per Varese Ideale: esce Clerici, arriva Formato

La seduta del consiglio comunale di Varese del 27 aprile ha visto al primo punto all’ordine del giorno un cambio della guardia: i consiglieri dovevano infatti votare la convalida alla carica di consigliere comunale di Franco Formato, che sostituisce Stefano Clerici, dimissionario per poter seguire i nuovi impegni in Regione Lombardia.

Una volta definita la mancanza di impedimenti, il consiglio ha proceduto direttamente alla votazione, che ha visto l’arrivo del nuovo consigliere approvato all’unanimità, con 26 voti favorevoli su 26.

Emozione da parte del nuovo arrivato, che è stato accompagnato da Stefano Clerici, presente all’inizio della seduta. Nel discorso di saluto del neoconsigliere, primo dei non eletti in Varese Ideale, da insegnante ha notato la presenza di molti giovani e ha dedicato la serata al padre, che è stato funzionario comunale: «Sarebbe orgoglioso di vedermi qui» ha commentato in conclusione.