Campo Estivo Gioca Bimbo Gallarate

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il centro Gioca Bimbo di via Tiro a Segno 5 a Gallarate, offre il

Campo estivo Gioca Bimbo

per bambini e bambine dai 24 mesi (che abbiano già frequentato un asilo nido) ai 6 anni.

Gioca Bimbo con il suo centro per l’Infanzia e la Famiglia è la scelta ideale per portare i propri figli a trascorrere un tempo di cura e di divertimento mentre mamma e papà lavorano anche nei mesi estivi.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.30 (con possibilità di prolungare ino alle ore 18.30 nel mese di luglio e alle ore 16.30/17.00 per il mese di agosto) e con possibilità oraria part time (uscita alle ore 13.00) o full time (15.15/15.30), con frequenza giornaliera, settimanale o mensile.

I bambini e le bambine sono seguiti in piccolo gruppo da personale educativo specializzato, si proporranno attività creative diverse settimanalmente così da sperimentare molteplici esperienze ludiche con proposte manipolative, motorie, musicali, ed espressive in un ambiente sicuro, naturale e all’aria aperta. ù

I bambini della scuola dell’infanzia sperimenteranno giochi di gruppo e cooperativi legati ciascuno ai propri interessi e inclinazioni.

Ogni settimana ci sarà una programmazione diversa, che verrà comunicata alla famiglia per mantenere attivo l’interesse dei partecipanti.

Attività

In caso di pioggia disponiamo anche di un’ampia sala all’interno così da garantire anche ai più piccoli un luogo fresco dove poter riposare durante il riposo pomeridiano.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Lettura fiaba Lettura fiaba Lettura fiaba Lettura fiaba Lettura fiaba Attività di gruppo Attività di gruppo Attività di gruppo Attività di gruppo Attività di gruppo Manipolazione Canzoni musica a tema Giochi d’acqua Pittura Drammatizzazione burattini / Teatro Giochi all’aperto Giochi all’aperto Giochi all’aperto Giochi all’aperto Giochi all’aperto

Non mancheranno attività/giochi d’acqua per le giornate più calde e momenti di relax come letture animate sotto i nostri amici Alberi.

Esempio di giornata tipo

Accoglienza dalle 7.45 alle 9.00

9.00 – 9.30 spuntino (fornito dal centro estivo)

9.45 – 11.30 attività e gioco con programmazione settimanale

11.45 – 12.00 pranzo

13.00 attività e gioco con programmazione settimanale

15.00 – merenda (fornita dal centro)

15.15 – 15.30 uscita

eventuale post (su richiesta e con un minimo di partecipanti)

La giornata includerà lo spuntino di metà mattina, il pranzo, acqua e merenda pomeridiana, il tutto fornito dal catering esterno che collabora con la struttura, che sarà incluso nella quota giornaliera/settimanale/ mensile. Si terrà conto di eventuali allergie o diete che dovranno essere documentate.

La natura ci accompagnerà verso un’estate emozionante e piena di attività esplorative che anche un giardino in città può offrire!

Iscrizioni e adesioni

Dal 5 giugno sarà possibile iscriversi, fino a esaurimento posti. Il centro estivo può accogliere fino a 30 bambini.

Per avere informazioni si dovrà scrivere una mail all’indirizzo g.bimboestate@ libero.it e vi verrà inviato il programma completo con i relativi costi. Si ricorda di indicare anche un contatto telefonico così da poter essere richiamati per ulteriori dettagli.

E’ possibile visitare la struttura, concordando un girovisita, inoltrando la richiesta via mail.

In caso di fratelli o sorelle si prevede uno sconto da quantificare in base alla frequenza.

Eventuali richieste di estensione dell’orario dovranno essere valutate anticipatamente e potrebbero non essere garantite.

Rimanete aggiornati visitando il nostro sito internet www.nidogiocabimbo.it e non dimenticate di cercarci su Facebook. Condividete le nostre attività laboratoriali e cliccate mi piace sulla nostra pagina.