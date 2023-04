Caniglia (Pelligra Group) a Masnago: “Qui per stare accanto a Scola e alla città”

Nel parterre del palasport di Masnago per il match tra Openjobmetis ed Happy Casa Brindisi è tornato a sedersi, dopo diversi mesi, anche Giovanni “John” Caniglia, il braccio destro in Italia dell’imprenditore australiano Ross Pelligra.

Caniglia (di cui abbiamo anticipato ieri la presenza a Masnago) è la persona più coinvolta sul lato australiano per il possibile ingresso del Pelligra Group nella compagine sociale della Pallacanestro Varese, un accordo che appare vicino ma che, per forza di cose, è stato “congelato” per concentrare tutte le forze possibili sulla penalizzazione in classifica.

Prima del match, il dirigente italo-australiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a VareseNews: «La mia presenza, questa sera, è naturalmente concordata con Ross (Pelligra ndr) e vuole essere un segnale di vicinanza da parte nostra in un momento difficile. Siamo accanto alla società, a Luis Scola ma anche alla città di Varese, al sindaco Galimberti e al presidente Fontana».

Sulla questione penalizzazione, Caniglia segue la linea della società e la consegna del silenzio pur dicendosi «sorpreso per una penalità senza precedenti. Però non è il momento di entrare nel merito da parte nostra, la società sta lavorando e noi lasciamo loro spazio. Però ci tenevamo a essere qui stasera».