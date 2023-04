Canoe e l’idroscalo: “Quelli delle Sette” ritorna in riva al Ticino a Sesto Calende

“Quelli delle Sette” ritorna a Sesto Calende, dove tutto ha avuto inizio. Per la puntata di venerdì 28 aprile il format radiofonico in onda su Radio Village Network dà appuntamento, a partire dalle 19, all’Infopoint su Viale Italia.

«Una puntata in vetrina», così preannuncia il navigato quartetto composto da DJ Mauz e dagli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani con il supporto del tainese Lorenzo Giuranna alla vigilia della trasmissione in diretta dall’interno degli spazi normalmente adibiti all’ufficio di informazioni turistiche e caratterizzato da ampie vetrate.

La diretta, che come tradizione, sarà in diretta dalle 19 alle 20:30 di venerdì sera (la replica ogni domenica dalle 13 alle 14:30) che si farà contaminare da una presenza a due passi dal Fiume Ticino. Infatti i microfoni dei “Quelli delle Sette” daranno la voce sia a Gaia Piazza che a Maurizio Lenuzza. La prima è una ex campionessa di Canoa Kayak che ora siede nel rinnovato Direttivo del Circolo Sestese Canoa Kayak ora presieduto da Maurizio che ricopre anche la carica di Presidente Lombardo della FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak.

Un momento per fare un punto della situazione con una stagione di gare alle porte in prospettiva dei lavori che a breve consegneranno a questa storica società sportiva sestese una nuova sede. Il centro canottieri in costruzione e che rientra nel progetto della nuova Marna.

A seguire sarà organizzata poi una chiacchierata anche con Enzo Mossino di Ri-Voliamo l’Idroscalo di Sesto Calende. «Parleremo di questa neonata realtà che si è da poco affacciata sui social destando notevole curiosità ed interesse. Hanno a cuore l’attuale Parco Europa nato sulle ceneri dell’Idroscalo Militare Sant’Anna – spiegano gli speaker .-Capiremo quale siano le loro finalità anche se basta poco per capire che abbiano a cuore il glorioso passato aeronautico che era di casa in questo luogo che sorge su una dei golfi più a sud del Lago Maggiore».

A chiudere la puntata con Isabella Sapienza e Claudio Gatti in rappresentanza della organizzazione di volontario Sestese meglio conosciuta come la San Vincenzo de’ Paoli. Una realtà laica che da sempre si presta al servizio dei più bisognosi per concretamente dare una mano anche a Sesto Calende e oggi impegnata a far fronte alla emergenza umanitaria che si sta consumando a due passi da noi: quella generata dal conflitto Russo-Ucraino.

Ai microfoni di “Quelli delle Sette” si parlerà infatti della lodevole iniziativa della ‘Carovana della Pace’ da poco rientrata nella nostra città non senza prima essere entrati nel martoriato territorio Ucraino portando beni di prima necessità.

COME ASCOLTARE QUELLI DELLE SETTE

Come ascoltare “Quelli delle Sette”? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13:00 alle 14:30 e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Quelli delle Sette’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa, della Pro Sesto Calende ed è realizzato grazie al contributo del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino. Varese News è il Media Digital Partner