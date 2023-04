Canta con me, il festival canoro che si ispira a Sanremo in scena al teatro Sociale di Busto Arsizio

L’iniziativa nasce dall’idea di Luca Negri e Roberto Billiani di organizzare una rassegna musicale ispirata al Festival di Sanremo coi cantanti in gara. Il ricavato in beneficenza

Il 13 maggio alle 20.30 al Teatro Sociale andrà in scena “Canta con me”, iniziativa che nasce dall’idea e dal sogno di Luca Negri e Roberto Billiani di organizzare a Busto Arsizio una rassegna musicale ispirata al Festival di Sanremo. Luca Negri è un cantante, attore, performer e presentatore; Roberto Billiani è un musicista e suona il basso, collabora con diverse band; il primo è il direttore artistico e il secondo il direttore musicale della gara canora.

L’obiettivo musicale dell’evento è duplice: intrattenere e far cantare al pubblico della città le splendide canzoni del Festival e far conoscere al pubblico alcuni bravissimi cantanti. Insieme al progetto musicale si è consolidato anche il progetto benefico di raccogliere fondi per finanziare un’iniziativa sociale meritevole della nostra città, la Davide onlus; per questo motivo l’evento ha il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. In altre parole il binomio perfetto: musica e beneficenza.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio show con la gara canora accompagnata “live” da una super band di 7 elementi diretta da Roberto Billiani, impreziosita da una serie di artisti che interverranno come ospiti. Si sfideranno in una competizione canora 14 cantanti (7 donne e 7 uomini) che proporranno una delle canzoni, a loro scelta, che sono state cantate al Festival di Sanremo nei 73 anni della sua storia. Lo spettacolo sarà presentato da Luca Negri insieme alle co-conduttrici Annalisa Cantando e Noemi Bertoldi.

Ai vincitori della rassegna, saranno assegnati 3 premi:

– Premio Città di Busto alla migliore interpretazione

– Premio della Critica “Emilio Castiglioni” assegnato dalla giuria artistica

– Premio della Stampa “Walter Maestri” assegnato dalla giuria della stampa

Emilio e Walter sono musicisti scomparsi di recente a cui saranno dedicati questi 2 importanti premi.

I premi ai vincitori della serata consistono in opere d’arte originali realizzate e donate ai vincitori dagli artisti di Busto Arsizio: Gianluca Piantanida, Giorgia Lualdi e Walter Capelli. Interverranno alla serata ospiti e personalità, tra cui la compagnia teatrale di Busto “Attori per caso” che proporrà un medley del musical che sarà messo in scena alla fine del 2023 “Priscilla la regina del deserto”.

L’evento sarà ripreso e trasmesso in differita dai Media Partner MS CHANNEL SKY canale 814 e One TV.

A “Canta con me” hanno aderito, in qualità di sponsor, diverse aziende locali che attraverso i loro servizi e le loro donazioni contribuiranno allo scopo benefico dell’evento.

Info e prenotazioni: cantaconmeilfestival@libero.it – 346 8718650.