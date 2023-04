“Cari biancorossi, Varese è con voi”. Fontana e Galimberti spingono la Openjobmetis e pubblicano il bando per il palazzetto

Gli undici punti di penalizzazione inflitti alla Openjobmetis in Appello hanno avuto almeno un merito. Quello di compattare tutto il mondo che ha a cuore le sorti della Pallacanestro Varese per provare a spingere la squadra di Brase alla vittoria contro Scafati, partita difficile ma cruciale per arrivare alla salvezza.

Nel giro di poche ore sono arrivate la notizia del “tutto esaurito”, la spinta degli investitori australiani e ora anche quella delle istituzioni.

Attilio Fontana e Davide Galimberti, presidente di regione e sindaco della città, hanno preso carta e penna insieme per inviare una lettera di sostegno a Ferrero e compagni ma anche alla società.

E oltre alle parole di incoraggiamento hanno aggiunto una notizia attesa, quella della pubblicazione del bando per la riqualificazione del palasport “Lino Oldrini”. Un documento fondamentale per assegnare i lavori di un cantiere che si svilupperà in estate per realizzare i primi lotti di un’opera che renderà più funzionale il “tempio” di piazzale Gramsci.

«Cari biancorossi,

tutta Varese sarà, come sempre, con voi in queste ultime fondamentali partite e vogliamo farvi sentire tutto il nostro calore e tifo. Ci avete regalato una stagione sportiva entusiasmante, piena di grandi sfide e vittorie, complicatasi però nelle ultime settimane per le note vicende in corso che riguardano aspetti extra-campo. Siamo sicuri che, anche in questi ultimi due match di campionato, darete il massimo per conquistare l’obiettivo della salvezza.

Il Palazzetto di Varese è stato sold-out tutta la stagione. Amore, passione, senso di appartenenza: ogni partita è stata una festa per tifosi, famiglie e giovanissimi che hanno riempito gli spalti per assistere ad entusiasmanti momenti di basket. Questa in fondo è la nostra storia e natura, da sempre legata profondamente a questo sport. La pallacanestro vive da sempre in ognuno di noi.

Proprio per questo, a poche ore dalle ultime partite della stagione, abbiamo voluto pubblicare il bando per assegnare i lavori di riqualificazione del Palazzetto che inizieranno nel corso dell’estate. Un intervento che verrà realizzato grazie al finanziamento di Regione Lombardia per una struttura sportiva che è il nostro Tempio del Basket e che dopo i lavori sarà ancora più bella e innovativa. Un Palazzetto ricco di storia che ora guarda al futuro per una città che da sempre è considerata una delle capitali del basket: forza biancorossi, tutta Varese è con voi!».

Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia

Davide Galimberti, Sindaco di Varese