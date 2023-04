Carlo Massironi entra nella nuova commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo

Si è concluso ieri, venerdì 28 aprile, il percorso che ha portato all’individuazione dei 28 nuovi Membri della Commissione Centrale di Beneficenza (CCB) di Fondazione Cariplo, l’organo di indirizzo della Fondazione. I componenti della nuova CCB rimarranno in carica per i prossimi quattro anni, e sono stati nominati formalmente dai Membri uscenti e sono stati individuati tra i nominativi selezionati all’interno di terne proposte da enti ed organizzazioni aventi diritto da Statuto: in rappresentanza della Provincia di Varese siederà nella Commissione Centrale di Beneficenza Carlo Massironi.

Carlo Massironi vanta una grande conoscenza del nostro territorio essendo stato Segretario Generale della

Fondazione Comunitaria del Varesotto dal 2009 al 2019: attualmente siede nel CdA della Fondazione Comunitaria e in quello della Fondazione Varesotto, Ambiente, Territorio e Coesione Sociale ed è Consigliere di Amministrazione de Il Teatro Sociale s.r.l. Impresa Sociale, oltre a svolgere attività di consulenza volontaria in Fondazioni ed organizzazioni non profit; ha partecipato per tre anni al Gruppo di Lavoro nazionale per il Terzo Settore e Area Fiscale del Multidistretto Lions 108 Italy. Massironi è entrato nel mondo delle Fondazioni nel 2006, svolgendo il ruolo di Segretario Generale in una Fondazione Comunitaria promossa da Fondazione Cariplo nel milanese per quasi tre anni per poi passare alla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Professionalmente ha svolto anche attività dirigenziali e di alta direzione in alcuni istituti di credito, dove ha operato per quasi quarant’anni compreso il ruolo di Dirigente Centrale in una Banca varesina. È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana ed è stato Governatore Distrettuale del Lions clubs international nel 2016/2017.

«Siamo contenti del nuovo ruolo rivestito da Carlo Massironi – afferma Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – e siamo sicuri che il suo forte legame con la Comunità permetterà di generare opportunità di crescita per le Persone e il territorio e di tenere sempre aperto un dialogo costruttivo e proficuo. A lui, e a tutta la nuova Commissione Centrale di Beneficienza, vanno i nostri più calorosi auguri di buon lavoro».

«Sono grato a chi ha pensato di coinvolgermi in questo ruolo – dice Carlo Massironi -. Per me inizia un nuovo importante incarico che è in continuità con quanto ho sempre portato avanti con impegno e responsabilità, ovvero lavorare per la Comunità e nella Comunità con attenzione rispetto alle tematiche ambientali, sociali, umanitarie e culturali così come è nella missione di un ente filantropico quale è Fondazione Cariplo».

Nei prossimi giorni, gli eletti nella Commissione Centrale di Beneficenza si insedieranno e procederanno alla

nomina del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.