Cartello contro Meloni e La Russa, Fdi: “Condanna ed esposto”

Il corteo del 25 aprile a Gallarate compare un cartello di critica a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa e Fratelli d’Italia si mobilita chiedendo l’intervento del Preferto e valutando un esposto alla procura della Repubblica.

Il cartello, stampato su un foglio, era tenuto in mano da uno studente che ha partecipato al corteo del giorno della Liberazione. Un foglio che diceva “non ancora liberə”, alludendo a una continuità tra gli esponenti di FdI e il fascismo.

“FdI Gallarate condanna fermamente l’episodio dell’esposizione di striscia riportante i visi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente del Senato Ignazio La Russa coperti da una croce e con la scritta “Non ancora liberi” dice Stefano romano romano, coordinatore cittadino del partito.

Per FdI è un”un chiaro attacco verso le Istituzioni italiane e chi oggi le rappresenta” in “un quadro alquanto preoccupante che solleva alcuni dubbi sulla opportunità e sulla giustificazione di un simile gesto”.

“In questi giorni emerge in modo lampante in tutto il paese che vi è una parte politica in Italia, minoritaria e sconfitta alle elezioni politiche, che sta lavorando, fomentando e istigando per creare un clima di tensione e di odio”.

Evidentemente per FdI non è solo una legittima critica ma un reato, visto che chiede un’indagine sull’episodio.

Fratelli d’Italia chiama in causa anche l’Anpi di Gallarate, considerata responsabile del corteo: “Chiederemo al Prefetto di intervenire per identificare i responsabili di questa striscia e valutare la posizione dell’ANPI di Gallarate”, mentre non esclude poi “un esposto presso la Procura”.

Il 25 aprile a Gallarate era stato movimentato da un confronto verbale in piazza tra sindaco e folla, mentre più agitata è stata la situazione in altri centri, come ad Azzate dove un gruppo di filonazisti Dora ha contestato la Liberazione.