Cascina dei Poveri diventa sempre più bella, nella chiesa un concerto di chitarre dei ragazzi del liceo

Volontà, amore e braccia per togliere mezzo secolo di rifiuti ma dopo oltre 50 anni ecco che si rivede l’androne pulito della Cascina dei Poveri, quello verso Busto Arsizio. L’associazione costituenda Riabitare (che sta prendendo vita dal comitato Pro cascina) ha messo in campo i suoi volontari per mantenere questo luogo come meglio si può in questo momento.

«Si procede senza se e senza ma perché il lavoro da fare è ancora tanto e non c’è tempo di chiedersi molte cose. Bisogna impegnarsi perché la storia non venga cancellata dal tempo e lo si fa con amicizia, con lo stesso cuore, con lo stesso impeto, con lo stesso interesse, senza chiedere nulla in cambio, senza dirsi bravi, perché nessuno lo ha imposto, ma è stato un movimento che è nato tra le vie del quartiere e sembra non fermarsi» – dicono dall’associazione.

Se e quando l’ospedale unico arriverà, troverà un luogo sicuramente più ospitale per poter accogliere un eventuale CUP, la stanza mortuaria o un’ala per ricevimento parenti o ancora un polo universitario così come aveva prospettato il direttore dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfidio.

Intanto si va avanti e il 27 aprile, giorno della nascita di Beata Giuliana, alle ore 20.45 presso l’Oratorio di San Bernardino, ci sarà il secondo evento con il concerto di chitarre degli studenti del Liceo Musicale Candiani Bausch. A seguire un momento conviviale e book shop il cui ricavato andrà alla associazione benefica Riabitare.