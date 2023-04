Case popolari, completata la ristrutturazione di 20 appartamenti in Valle Olona

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori finalizzati al recupero di 20 unità abitative sfitte in 4 comuni della Valle Olona: Castellanza (12 appartamenti), Gorla Minore (4), Gorla Maggiore (1) e Olgiate Olona (3). Grazie al progetto interamente elaborato da Castellanza Servizi e Patrimonio srl l’intervento ha beneficiato del finanziamento straordinario di Regione Lombardia e, dunque, ha comportato per i Comuni solo un minimo esborso economico .

La procedura di gara e la direzione lavori è stata seguita direttamente dalla C.S.P. srl mentre il Comune di Castellanza ( capofila dell’aggregazione dei Comuni) è stato il responsabile del contratto in fase di esecuzione. Parliamo di appartamenti di proprietà comunale che, a causa delle gravi carenze manutentive che si sono accumulate nel corso degli anni, erano inagibili e non potevano rientrare nel patrimonio disponibile per le assegnazioni.

Le opere eseguite sono state di diverso tipo: il rifacimento dei vespai, dei pavimenti, degli intonaci, degli impianti elettrici ed idraulici, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione delle caldaie, la sostituzione dei serramenti e delle persiane.

L’iter burocratico è stato avviato a fine 2021. I lavori sono stati avviati nel maggio 2022 e si sono conclusi la scorsa settimana. Grazie a questo importante lavoro di ristrutturazione, progettato e diretto da C.S.P. srl, ora gli appartamenti ristrutturati sono nuovamente agibili e pronti per essere assegnati a nuovi nuclei in difficoltà abitativa o a soddisfare le esigenze di mobilità abitativa .

L’importo complessivo della spesa è stato di 756.000 euro sostenuto dal contributo riconosciuto da Regione Lombardia sino a 600.000 euro e la differenza coperta dai Comuni interessati.