Cassano Magnago Servizi: Salvatore Maida come nuovo amministratore unico. Le reazioni

Ieri abbiamo appreso che il Sindaco Pietro Ottaviani con decreto sindacale ha nominato Salvatore Maida come nuovo amministratore unico della Cassano Magnago Servizi. Una nomina che ci lascia sbalorditi in quanto la riteniamo politicamente inopportuna e non in linea per un impegno importante come la guida di una società come la Cassano Magnago Servizi. Il sindaco Ottaviani nella sua libertà di scelta, tra i due curriculum giunti sulla sua scrivania, ha optato per quello meno qualificato. Ci permettiamo di dire che tra Paolo Rolandi e Salvatore Maida, avremmo scelto senza pensarci nemmeno per un attimo il primo. Non lo diciamo per simpatie/antipatie, ci basiamo sulle esperienze professionali e sui percorsi senza esprimere giudizi personali.

Il confronto dei due profili, con Cv alla mano, basato sulle competenze non regge, Paolo Rolandi era la figura con cui era necessario continuare anche in virtù del nuovo progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili che ha da poco preso il via di cui lo stesso Rolandi è stato promotore attivo. Siamo curiosi di conoscere il parere di Progetto 2032 in merito, nel loro ultimo comunicato parlavano di nomina impostata sulle competenze, davvero ora vorrete farci credere che Maida è professionalmente migliore di Rolandi o più adeguato al ruolo? E’ chiaro che si tratta di una scelta politica, in barba ad ogni genere di discorso sulla meritocrazia e sulle professionalità.

Al netto di alcune scelte discutibili del passato (vedi spostamento della Farmacia da piazza don Spina a via Marconi, zona Tigros di cui non pensiamo sia stata una scelta non condivisa con la parte politica di riferimento), la società CMS SpA è stata gestita in maniera egregia, i conti sono in ordine e soprattutto dispone di una liquidità tale da poter pensare ad investimenti futuri per i cittadini cassanesi. Abbiamo inoltre apprezzato nell’ultimo periodo la forza di volontà di Rolandi nel cessare i rapporti con SI.ECO che rischiavano di compromettere anche l’immagine della stessa CMS. Ringraziamo Paolo Rolandi per il lavoro svolto e gli auguriamo i migliori successi professionali per il futuro.

La nomina di Maida è politicamente inopportuna, pur essendo garantisti ma non ciechi, Maida si dimise da Assessore nel 2019 in quanto il suo nome compariva nelle 700 pagine di intercettazioni che tutti abbiamo avuto modo di leggere nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei Poveri”. Non da ultimo, non più tardi di qualche mese fa, l’ex Assessore Paola Saporiti in aula di tribunale durante la sua deposizione ha affermato (riportato su tutti i giornali locali) che lo stesso Maida pare fosse il tramite di Nino Caianiello per la consegna della decima della sorella Giovanna, all’epoca revisore della società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Varese, ovvero Alfa Srl. All’epoca le dimissioni di Maida da assessore furono un atto politicamente opportuno, oggi è l’esatto opposto ed i contorni della vicenda restano sempre i medesimi.

Questa maggioranza invece di andare avanti, con la nomina di Maida fa un passo indietro, un ritorno al passato che non avremmo mai voluto vedere e ne tanto meno immaginato solo un anno fa. Qualcuno in maggioranza invocava un cambio di passo, qui ci ritroviamo di fronte ad una clamorosa retromarcia con le scelte politiche che prevalgono su ogni genere di merito e di competenza.

Lista Tommaso Police Sindaco

Partito Democratico

Azione con Carlo Calenda

Indipendenti per Tommaso Police Sindaco