Cassano Valcuvia inaugura l’Armadio della Memoria e una mostra dedicata al suo teatro

Due eventi importanti per la comunità e per sottolineare l’importanza del teatro e della memoria a livello collettivo

Un progetto straordinario per Cassano Valcuvia. Nella giornata di sabato 29 aprile, alle 11.00, nel piccolo e prezioso Teatro Liberty ci saranno due eventi importanti: la Cerimonia della consegna delle chiavi dell’Armadio della Memoria e l’inaugurazione della mostra permanente dedicata alla storia del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia.

L’evento fa parte del progetto “Il paese ritrovato”, che chiede ai cittadini di collaborare alla narrazione collettiva per riscoprire l’autenticità di una dimensione locale, inserita in una lettura più globale, e sperimentare forme moderne di partecipazione. È ideato e curato dal Teatro Periferico, finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e realizzato in collaborazione con il Comune di Cassano Valcuvia e la Biblioteca Comunale.