Certificazione della parità di genere, un’opportunità per le imprese varesine

È stata l’occasione di ricevere preziose informazioni sulle opportunità che si aprono a quelle aziende che promuovono la professionalità e le competenze delle donne operanti al loro interno. Ha riscosso interesse l’incontro “Verso la Certificazione della Parità di Genere: Governance” che – promosso da Camera di Commercio Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia e il supporto di Regione Lombardia – si è svolto questa mattina, mercoledì 19 aprile, nelle sale del centro Congressi Ville Ponti.

«Valorizzare la componente femminile all’interno dell’azienda costituisce una scelta non solo virtuosa in un’ottica di sviluppo sociale, ma che può anche garantire delle opportunità economiche all’impresa stessa. Questo purché si colgano appieno le competenze e le capacità operative femminili» ha detto Ilaria Broggian, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile promosso dalla Camera di Commercio varesina, dando il via a un incontro che è stata anche l’occasione di presentare il bando regionale da 10 milioni complessivi per quelle aziende che si incamminino sul percorso della certificazione della parità di genere.

«Un incontro che rientra quindi, a pieno titolo – ha continuato Ilaria Broggian –, nell’attività del nostro Comitato Imprenditoria Femminile promosso da Camera di Commercio nel pieno rispetto del programma Next Generation dell’Unione Europea, dove l’empowerment femminile è indicato come priorità. Un Comitato che è stato ricostituito da poco con l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria femminile in un momento in cui anche i dati ci dicono che, allargando lo sguardo oltre l’Italia, vediamo che a livello europeo abbiamo un cronico ritardo da recuperare. Nel 2022, in provincia di Varese sono nate 232 imprese a guida femminile, con una crescita che è stata lieve rispetto all’anno precedente, portando il loro numero complessivo a circa 12mila: sono il 20,7% del totale e occupano oltre 36mila persone».