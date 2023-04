“Che succede in biblioteca?” Le attività di maggio per i più piccoli a Venegono Inferiore

Siamo ormai in primavera inoltrata e la biblioteca “Valentino Doneda” di Venegono Inferiore continua a proporre delle divertenti e interessanti attività per il suo pubblico di bambini!

Venerdì 5 maggio, alle ore 16.45, la biblioteca ospiterà “JurassicART”, una lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi a cui seguirà un laboratorio artistico; l’attività è rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 9 anni, vi consigliamo la prenotazione. In questi due momenti, i partecipanti cercheranno di capire perché i dinosauri piacciono così tanto ai bambini!

Venerdì 19 maggio, alle ore 16.45, Sara Ghioldi presenterà in biblioteca un’altra lettura teatrale dal titolo “Conferenza per sole Streghe”, per i ragazzi compresi tra gli 8 e i 13 anni; la prenotazione è consigliata. In questa conferenza, i partecipanti impareranno a individuare tutti i segni distintivi delle vere streghe, che spesso non volano su una scopa ma sono signore elegantissime!

Qualche informazione in più su Sara Ghioldi, che terrà entrambi gli incontri di maggio: si occupa di arte, teatro ed educazione da più di venticinque, dopo una formazione avvenuta all’Accademia di Brera; dal ’95 è attrice, regista e formatrice della Storica Compagnia Teatrale. Ha condotto ed ideato numerosi progetti di educazione teatrale e all’immagine rivolti a tutti (bambini, ragazzi, adulti), anche nelle scuole.

Queste due attività saranno possibili grazie al generoso contributo di Fondazione Cariplo e al progetto da loro approvato “Sulle ali della cultura”.

Sabato 20 maggio alle ore 11.00, per la mensile attività patrocinata da Nati per Leggere Lombardia, i bambini dai 3 ai 6 anni (cioè i #piccolilettoriforti!) sono invitati in biblioteca per alcune simpatiche letture; il libro del mese scelto è “Però” di Gek Tessaro.

Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca allo 0331 856042 o biblioteca@comunevenegonoinferiore.it