Chiusa via Rimembranze a Malnate, cambia la viabilità

Nelle prime ore di venerdì 21 aprile ha ceduto un muro di contenimento di una proprietà privata su viale Rimembranze a Malnate. La strada è stata chiusa e l’interdizione al traffico veicolare e pedonale permarrà fino a prossima comunicazione.

Il Comune ha pubblicato un’ordinanza per il provvedimento e, in attesa della riapertura della via, è stata modificata la viabilità.

È stato invertito il senso di marcia di via Gramsci, con possibilità di scendere da piazza Cavour, con accesso consentito ai soli residenti e agli utenti del cimitero.

È istituito il doppio senso di marcia alternato su via Rimebranze per il solo tratto da Via Gramsci verso il Cimitero.