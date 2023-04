Incidente allo svincolo autostradale di Cavaria: un’auto resta incastrata sotto il guard rail. Riaperta l’uscita

L’uscita autostradale A8 di Cavaria con Premezzo è stata riaperta al traffico dopo l’incidente stradale avvenuto tra le 10 1 le 11 di venerdì 21 aprile, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco. Si segnalano rallentamenti autostradali e la chiusura dello svincolo per la corsia in direzione Varese.

Secondo le prime informazioni le auto coinvolte dall’incidente sulla rampa autostradale sarebbero due. Una delle due auto è rimasta in panne incastrata contro il guarda rail e per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Non vi sarebbero feriti gravi.