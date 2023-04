Cinequiz, concorso internazionale e Inferno: il venerdì di Cortisonici

Giovedì si è tenuta la prima somministrazione del concorso internazionale, con il pubblico che ha riempito il Cinema Nuovo per la gara e per l’infernsle Mad Heidi. Questa sera venerdì 21 aprile si inizia invece alle 19.30 con il Cinequiz “Conosci il cinema degli ultimi vent’anni?” Appuntamento alle 19.30 al TuMiTurbi per giocare insieme con un quiz sul cinema, tra birrette e chiacchiere. La partecipazione è gratuita sia per singoli o per gruppi di 3-4 persone. In premio abbondanti gadget Cortisonici, come locandine e gadget cortisonici. Il Cinequiz è stato realizzato da Michele Rocchi.

Alle 21 tutti al Cinema Nuovo, per la seconda somministrazione del concorso internazionale, con film in gara dal Canada, Grecia, Regno Uniti, Stati Uniti, Sudafrica, Spagna e Italia. Come sempre il pubblico in sala potrà votare con i gettoni cortisonici. Chiude la serata Inferno, ai Magazzini by TuMiTurbi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Film in concorso proiettati venerdì 21 aprile

SAME OLD

Regia: Lloyd Lee Choi

Canada, 15’

Sceneggiatura: Lloyd Lee Choi

Fotografia: Norm Li

Montaggio: Lloyd Lee Choi

Musica/ Suono: Maxwell Gosling/ Tom Bjelic

Interpreti: Limin Wang

Una serata come tante altre per un immigrato cinese che fa il rider a New York

DOG HEARTS

Regia: Léo Fontaine

Francia, 12’

Sceneggiatura: Léo Fontaine

Fotografia: Olivier Ludot

Montaggio: Hugues Dardart

Suono: Guillame Ladiray

Interpreti: Manon Bresch, Héloise Volle, Victor Bonnel, Bilel Chegrani

Tardo pomeriggio, Ana e Oceane aspettano davanti al cinema locale Theo e Samy. Più che una semplice uscita, questo è un appuntamento per quattro.

YAMA

Regia: Andreas Vakalios

Grecia, 15′

Sceneggiatura: Andreas Vakalios

Fotografia: Fili Olsefski

Montaggio: Gabriela Gerolemou

Musica/ Suono: Lefteris Zervakis/ Antonis Koutelias

Interpreti: Maria Karantinaki, Nikolakis Zegkinoglou, Blerim Dhampiraj

Nel duecentesimo anniversario della rivoluzione greca, la bugia di una ragazzina è la scintilla che accende la miccia dell’intolleranza e del razzismo. Le fiamme divampano presto, e a farne le spese sono un bambino bulgaro e suo padre.

THE STUPID BOY

Regia: Phil Dunn

UK, 15’

Sceneggiatura: Phil Dunn

Fotografia: Mario Genovese

Montaggio: Peter H.Oliver

Musica/Suono: Thomas Bell/ Rich Vossgatter

Interpreti: Joshua Griffin, Ellie Piercy, Derek Elroy

In una Londra attanagliata dal terrorismo suprematista bianco, due mondi si scontrano quando un adolescente neurodiverso incontra un uomo in missione suicida.

NIMBUS

Regia: Rémy Poisson

USA, 5’

Sceneggiatura: Rémy Poisson

Fotografia:

Montaggio: Rémy Poisson

Musica: Alex Flaxman

Animazione: Rémy Poisson

Nimbus è la storia stravagante di una nuvola lavoratrice che vive a Cloud City, un mondo immaginario nel cielo. Con la sua musica avvolgente, questo film ci ricorda le piccole gioie e i frammenti di magia che incontriamo nella nostra vita quotidiana.

CICCIOLINA POCKET

Regia: Claudio Casazza

Italia, 15’

Sceneggiatura: Roberto Donati

Fotografia: Michele Cherchi Palmieri

Montaggio: Matteo Mossi

Suono: Simone Prandi

Interpreti: Giuseppe Sepe, Giovanni Versari, Luca Cagnetta, Tommaso Finocchiaro, Samuele Marchi

Anni Novanta: quattro adolescenti cercano di sembrare più grandi. Assemblano case sugli alberi, si sfidano di continuo, sono collezionisti di figurine, ma la collezione più ambita sono le foto di donne seminude strappate da riviste.

BERGIE

Regia: Dian Weys

Sudafrica, 7’

Sceneggiatura: Dian Weys

Fotografia: Pierre de Villiers

Suono: Morné Marais

Interpreti: Oscar Petersen, Nicola Hanekom, Gretchen Ramsden

Un agente delle forze dell’ordine deve rimuovere i senzatetto per far posto a un’ inarrestabile corsa di 10 km.

THE PILEUP

Regia: Oscar Toribio Carbayo

Spagna, 12’

Sceneggiatura: Salva Martos Cortes

Fotografia: Enrique Hernando

Montaggio: Oscar Toribio Carbayo

Suono: Alfonso Macias Infantes

Interpreti: Rosario Pardo, Isabella Rose Woolger, Mar Vidal, Marina Borreguero

Angustias è un’anziana vedova che vive triste e infelice perché le manca il suo defunto marito. Un giorno riceve un misterioso pacco e quando lo apre trova al suo interno uno strano oggetto che non ha mai visto.