Cinghiali, crisi energetica e siccità storica. Dall’assemblea di Confagricoltura: “Gli imprenditori agricoli sono degli eroi”

Il Covid, la fauna selvatica fuori controllo, la crisi energetica, l’esplosione dei costi e, ora, una siccità drammatica che non ha paragoni recenti nella storia. Quando si dice che ai problemi non c’è mai fine non si coglie a pieno la difficoltà che lamenta un settore come quello dell’agricoltura, ancor di più in provincia di Varese dove oltre ai problemi congiunturali ci sono anche delle storiche criticità strutturali.

L’appello che arriva dall’assemblea di Confagricoltura Varese non può che essere carico di preoccupazioni. E non basta ricordare, come ha fatto il presidente Giacomo Brusa, che la categoria comunque resiste, innova e vanta punte d’eccellenza: «Di fronte a crisi eccezionali servono risposte straordinarie».

L’assemblea degli agricoltori si è tenuta nella cornice delle Ville Ponti di Varese di fronte alla platea delle maggiori istituzioni locali, i parlamentari Candiani e Gadda, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con Raffaele Cattaneo, Giuseppe Licata ed Emanuele Monti, il presidente della provincia Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

in collegamento da Roma anche il ministro dell’economia, il varesino Giancarlo Giorgetti che non ha esitato a parlare di “virtù eroiche” a proposito dell’imprenditore agricolo che oggi lavora in provincia di Varese.

I cinghiali e il lupo

Tre le criticità lamentate dagli agricoltori. «L’esplosione della fauna selvatica miete danni e crea pericoli – spiega il Presidente Brusa -. È necessario un maggiore controllo in particolare sui cinghiali. Le devastazioni sono quotidiane ed è difficile spesso percorrere la strada dei rimborsi». E, come non bastasse, «ora è arrivato anche il lupo ripreso dalle telecamere addirittura in centro a Varese. Cominciano già ad arrivare segnalazioni di predazioni sospette, non bisogna attendere che la situazione sfugga di mano per intervenire».

La crisi energetica

«L’esplosione dei costi energetici ha avuto un impatto enorme sulle nostre aziende – ha spiegato il presidente di Confagricoltura -. In molte realtà è cominciata la transizione energetica al rinnovabile ed è positivo. Chiediamo, sempre a proposito di interventi straordinari, se non si possa pensare ad una rete di centrali termoelettriche a biomasse forestali in grado di sfruttare l’enorme patrimonio boschivo della nostra provincia».

La siccità

Al tema della siccità e all’impatto devastante che questo ultimo anno ha avuto sull’agricoltura è stato dedicato un capitolo a parte con il contributo del docente in scienze agrarie dell’Università di Brescia Luigi Mariani.

Il Lago Maggiore

Seguo l’andamento pluviometrico con continuità e quello che sta accadendo nel nord Italia non ha precedenti – ha spiegato il docente -. A partire dal 2021 notiamo un’anomalia che rende paragonabili le nostre zona alla Sardegna o alla Sicilia. E Varese è nel cuore di questa anomalia».

Secondo Mariani quello che sta accadendo dovrebbe essere preso come occasione per programmare una risposta a lungo termine per il trattenimento delle acque: «Le dighe che si decide di costruire oggi vengono realizzate tra 20 anni quindi non possiamo perdere tempo – ha spiegato -. Oggi riusciamo ad immagazzinare più o meno l’11,3% dell’acqua piovana che cade. Troppo poca».