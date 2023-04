Civici e Democratici: “Il mancato patrocinio al Varese Pride è una scelta che non condividiamo”

Il gruppo consiliare provinciale Civici e Democratici, che sostiene il presidente Marco Magrini, si smarca dalla decisione di non concedere il patrocinio all’edizione 2023 del Varese Pride e lo fa con una nota che chiarisce la posizione del gruppo che riportiamo di seguito.

Il Presidente della Provincia di Varese ha ritenuto di non concedere il Patrocinio Provinciale al Pride di Varese, valendosi di una propria esclusiva prerogativa istituzionale che lo rende indipendente dall’orientamento della maggioranza che lo sostiene.

Finora ogni Amministrazione che ha ritenuto di concedere il Patrocinio è stata sostenuta dal gruppo consiliare “Civici e Democratici”, e, viceversa, tutte le volte che il Patrocinio non è stato concesso il gruppo “Civici e Democratici” era in opposizione. Questo per sottolineare come la lotta contro omofobia e discriminazione, e per il riconoscimento dei diritti delle minoranze, che Arcigay sostiene, non da adesso sono costitutivi della nostra cultura e del nostro sentire, e non generiche posizioni programmatiche.

I percorsi di sensibilizzazione che nell’ambito scolastico Provincia intende favorire, indicano una sensibilità comune, ed incontrano la nostra approvazione, ma a nostro avviso, il Patrocinio costituirebbe più degna manifestazione del sostegno dell’Ente. Sosterremo con ogni mezzo che la nostra posizione ci consente il Pride di Varese.

Una diversa sensibilità di partenza nei confronti dei temi etici non ostacola la sintonia amministrativa che condividiamo con il Presidente Magrini; lo spirito di inclusione e la ricerca di onestà intellettuale che tutti noi – tutti, cioè anche oltre il nostro gruppo consiliare – ci prefiggiamo di incrementare, non può che portarci alle soluzioni più ragionevoli anche per i problemi più ardui.