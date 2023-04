CL Gallarate presenta la nuova edizione di “Il senso religioso” di don Giussani

In continuità con gli eventi (una mostra, l’intitolazione Parco di via Trombini, un convegno) promossi in occasione del centenario della nascita di Don Luigi Giussani, l’associazione CL Gallarate propone alla città l’incontro di presentazione della nuova edizione di “Il senso religioso, edito da Bur-Rizzoli, “uno dei suoi testi più importanti nel quale Giussani riassume il suo itinerario di pensiero e di esperienza”.

La presentazione si terrà a Milano presso il Teatro Dal Verme, ma sarà seguita in collegamento da tante città d’Italia e del mondo. Anche a Gallarate sarà possibile partecipare all’evento, con un momento collettivo ospitato nell’aula magna dell’Istituto Sacro Cuore, in via Bonomi 4, alle ore 21 di martedì 2 maggio.

Intervengono a Milano Javier Prades, Rettore dell’Università Ecclesiastica “San Dámaso” di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica; Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.

Modera: Irene Elisei, giornalista

Il libro

Il senso religioso è il primo volume del PerCorso, nel quale Giussani riassume il suo itinerario di pensiero e di esperienza. Il libro identifica nel senso religioso l’essenza stessa della razionalità e la radice della coscienza umana.

La prefazione di Bergoglio

La prefazione di questa nuova edizione de Il Senso Religioso è il testo dell’intervento dell’allora Arcivescovo Bergoglio in occasione della

presentazione dell’edizione spagnola del libro nel 1998 a Buenos Aires. Disse Bergoglio: “Il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che

fanno parte del movimento; neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità.”

La scuola di comunità

La Scuola di comunità è lo strumento educativo fondamentale di chi

partecipa al movimento di CL. Consiste nella meditazione personale di un

testo, cui seguono incontri comunitari. Il lavoro è concepito proprio come una

scuola: ha per metodo il paragone tra la proposta cristiana e la vita, per

verificare come la fede risponde alle esigenze dell’uomo in ogni aspetto della

realtà. La partecipazione è libera e proposta negli ambientidi vita, di studio e

di lavoro.