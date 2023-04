Claudio Colombo di Barasso tra i primi 10 finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone

Si è conclusa sabato 22 aprile la prima tappa delle selezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza ideato da Giuseppe Piffaretti: a Gustar Pistoia i giurati hanno valutato e degustato con attenzione tutti i panettoni in gara.

Una giornata intensa, che ha visto il coinvolgimento della giuria composta da: Gianbattista Montanari, esperto lievitista e tecnico – dimostratore Corman; Marco Antoniazzi, stella al “World Pastry Stars” e membro APEI; Angelo Musolino, Presidente Conpait; Stefano Bernardeschi Richemont Club; Anna Giordani, esperta alimentarista specializzata nei lievitati; Franco Antoniazzi, docente di Tecnologie dei prodotti dolciari e di Processi della Tecnologia Alimentare presso l’Università di Parma.

Ed ecco i dieci pasticceri che si sono qualificati e che passano alla finale che si svolgerà a Sigep Rimini a gennaio 2024.

Claudio Colombo, Pasticceria Colombo, Barasso (Varese)

Michele Pirro, Cafè noir, San Marco in Lamis, Foggia

Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (Sondrio)

Fabio Gennaro, Pasticceria Delizia, Poggio a Caiano (Prato)

Massimiliano Maiorano, La Forneria, Napoli

Riccardo Tonlorenzi, Pasticceria Tonlorenzi di Tonlorenzi Mirko e Riccardo, Seravezza (Lucca)

Fabio Tucillo, Tucillo Bakery, San Gennaro Vesuviano

Lorenzo Cristiani, Pasticceria Cristiani, Livorno

Beatrice Volta, C’era una volta, Quarrata

Andrea Tedeschi, Pastry Lab di Andrea Tedeschi & C, Bologna

LA COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti; la prima edizione si è svolta a Lugano dall’8 al 10 novembre 2019; la seconda edizione dal 5 al 7 novembre 2021. Oltre alla competizione l’evento promuove dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d’origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.