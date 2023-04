Comunità Montana Valli del Verbano aderisce al contest fotografico sul cambiamento climatico

La Comunità Montana Valli del Verbano aderisce a “F2Click. Obiettivo Clima”, il concorso fotografico promosso da F2C – Fondazione Cariplo per il Clima che racconta grazie a scatti evocativi e testimonianze suggestive come le Valli del Verbano stiano affrontando il cambiamento climatico. Il contest nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza e creare un atlante fotografico collaborativo e collettivo sul riscaldamento globale che, attraverso visioni e sguardi differenti, possa mostrare gli effetti del cambiamento climatico sul territorio.

Le immagini potranno mostrare le trasformazioni territoriali, le conseguenze delle scelte urbanistiche, i rischi per il mantenimento della biodiversità ma anche le possibili soluzioni di adattamento e mitigazione realizzate dalle istituzioni locali o le azioni messe in campo dai cittadini e dalla comunità. Sono, infatti, 4 le tematiche attorno a cui si sviluppa il contest: la trasformazione del territorio, il rapporto uomo-natura, l’attivismo dei cittadini e le azioni di adattamento e mitigazione portate avanti dalle istituzioni locali.

La Comunità Montana Valli del Verbano e il Parco Campo dei Fiori saranno così scenario del contest “F2Click. Obiettivo Clima”, a cui potranno prendere parte, gratuitamente, tutti i cittadini maggiorenni e le classi delle scuole elementari, medie e superiori. L’iniziativa F2Click, infatti, si ricollega perfettamente alle azioni della Strategia di Transizione Climatica “Bosco Clima” redatta col supporto di Fondazione Cariplo nell’ambito della Call for Ideas “Strategia Clima”. “Il contest fotografico può essere anche un’occasione per scoprire un territorio con una valenza paesaggistica e turistica per la cui valorizzazione la Comunità Montana sta lavorando intensamente” precisa Simone Eligio Castoldi, presidente dell’ente montano: “Un patrimonio naturale di boschi, fiumi e torrenti che, insieme al Lago Maggiore, costituiscono la nostra ricchezza, un capitale al centro dell’attenzione del progetto Bosco Clima”.

Oltre ai comuni delle Valli del Verbano, anche i territori di Bergamo, Brescia, Mantova, Cesano Maderno e Lentate sul Seveso, interessati dal progetto “Strategia Clima” di Fondazione Cariplo, faranno da panorama al contest. Sarà una giuria autorevole composta da tre professionisti della fotografia Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti a decretare gli scatti vincitori. Quattro i criteri di valutazione: attinenza alla categoria di partecipazione, riferimento al territorio, originalità e valori simbolici dell’elaborato. Un premio speciale sarà poi assegnato da Fondazione Cariplo alle 4 fotografie (una per categoria) che più sapranno cogliere nel segno le azioni legate al progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il Clima”. Questi contributi saranno pubblicati su tutti i canali della Fondazione.

Il risultato finale del contest sarà una mostra diffusa outdoor – che si terrà tra fine settembre a inizio ottobre 2023 – in cui gli scatti vincitori saranno esibiti lungo le strade dei comuni delle Valli del Verbano e degli altri 5 territori di Strategia Clima e, contemporaneamente, in una grande esposizione conclusiva per le vie di Milano. Le fotografie selezionate potranno inoltre essere proposte per l’esposizione in festival nazionali e internazionali a tema. “A volte un’immagine ha il potere di rendere palpabili e intellegibili concetti altrimenti astratti. In questo caso, chiamiamo a raccolta le capacità fotografiche di cittadini adulti, giovani e bambini per aiutarci a raccontare gli effetti della crisi climatica, i suoi impatti sulla vita dei territori e delle persone e i modi per affrontarla. Per questo Fondazione Cariplo ha lanciato il contest F2Click. Obiettivo Clima, ponendo questi temi al centro dell’attenzione pubblica e delle riflessioni sul futuro delle nostre città che coinvolgeranno amministratori e cittadini.”, commenta Elena Jachia, Direttrice Area Ambiente Fondazione Cariplo.

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato al 16 luglio 2023.

Tutte le informazioni relative al concorso sono consultabili al link: https://f2click.fondazionecariplo.it

LA GIURIA

Fabiano Ventura

Fotografo paesaggista specializzato in tematiche ambientali, presidente e fondatore dell’associazione no Profit Macromicro da 2009 e ideatore e direttore del progetto fotografico – scientifico “Sulle tracce dei ghiacciai” (2009-2021).

Sara Melotti

Sara Melotti è fotografa documentarista, videomaker e scrittrice. Il suo lavoro si concentra su storie di viaggio e su tematiche sociali e umanitarie.

Denis Curti

Direttore e fondatore di STILL, galleria fotografica basata a Milano. Direttore artistico della Casa dei TRE OCI di Venezia, del Festival di Fotografia di Capri e fino al 2021 di SI FEST – Savignano sul Rubicone. È consulente della Fondazione di Venezia per la gestione del patrimonio fotografico.