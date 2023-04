Con la riqualificazione dell’Ippodromo arriva anche il trotto, e torna lo spazio per gli spettacoli

Ci sarà anche una pista di trotto, una disciplina ippica che si pratica per 365 giorni l’anno, nel progetto di riqualificazione dell’Ippodromo di Varese, presentata dall’assessore all’Urbanistica Andrea Civati nel corso della commissione urbanistica del 18 aprile 2023.

Il documento, presentato dal concessionario della struttura al comune di Varese, è stato sottoposto ai membri della commissione: «Nel progetto è previsto anche un miglioramento dell’illuminazione, per rendere le gare più adatte alle riprese televisive e una definizione – ha spiegato l’assessore Civati – Un’area, interna a tutti gli anelli, dove poter ospitare spettacoli di altro genere, e anche l’”ufficializzazione” del parcheggio interno, fino ad ora utilizzato informalmente, e che dovrebbe ospitare a un numero di auto intorno alle 260 unità»

Il progetto però è arrivato solo il giorno precedente alla seduta, fatto che ha suscitato le obiezioni di diversi membri della commissione, in particolare il consigliere De Amici, la consigliera Bison, e il consigliere Clerici. Il consigliere Eugenio De Amici in particolare, per Fratelli d’Italia, ha avanzato anche perplessità tecniche (è ingegnere strutturista e socio dello studio che porta il suo nome), esprimendo “delusione” soprattutto sulla “povertà” delle proposte di riqualificazione per una struttura che secondo lui “necessita di ben più profondi adeguamenti strutturali”.

Per la consigliera Barbara Bison, della Lega, invece il problema da affrontare con più attenzione è quello dei parcheggi, soprattutto se una delle ipotesi di utilizzo del nuovo Ippodromo sarà quella degli spettacoli. A richiesta della consigliera, l’assessore ha stimato i posti disponibili in «260 posti stimati all’interno, che con la disponibilità di parcheggi esterni permetterà di superare i 700 posti nella zona». Perplessità condivise anche dal consigliere Stefano Clerici, di Varese Ideale.

Considerata la richiesta di una più ampia e meditata discussione, il presidente della commissione Domenico Marasciulo (PD) ha aggiornato il dibattito a giovedi 20, momento in cui è stata rimandata anche la votazione.

LA COMMISSIONE IN STREAMING