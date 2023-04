Consiglio Comunale a Daverio con tasse e tariffe all’ordine del giorno.

Imu ed Irpef non hanno subito variazioni. La Tari, nonostante gli aumenti dei costi energetici, carburanti e gas, ha subito un aumento del 9,5% pari a poco meno di 10 euro all’anno procapite per cittadino.

«Visto i disagi riscontrati, nel nuovo sistema di raccolta, il caro vita, con relativi aggravi riscontrati in questo periodo, avremmo voluto se non ridurre il peso fiscale, perlomeno tenerlo invariato – spiega il sindaco Marco Colombo -. Non è stato possibile, anche la nostra amministrazione li ha chiaramente subiti. Rimane comunque il nostro obiettivo, porremo ancor più attenzione sui costi, anche se alcuni come quelli del settore sociale sono cresciuti in modo esponenziale. La buona amministrazione è fatta di scelte, nonostante imprevisti e costi ineludibili imposti per legge. Noi cercheremo di fare sempre l’interesse dei nostri concittadini, portando avanti una politica amministrativa amica del contribuente, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli».

Infine, la comunicazione che a breve verranno erogati i fondi dei centri estivi alle 38 famiglie che ne hanno fatto richiesta.